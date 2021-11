Od pondělí bude možné na frankfurtské burze obchodovat do 22:00 SEČ

Od příštího pondělí budou moci investoři na frankfurtské burze obchodovat s akciemi, burzovně obchodovanými fondy a podílovými fondy do 22:00 SEČ. Nyní obchodování končí v 17:30 SEČ. Informovala o tom dnes společnost . Tento krok poukazuje na zostřenou konkurenci mezi burzami v boji o klienty, napsala agentura Reuters.



"Tím, že se prodlouží doba obchodování, budou moci investoři mimo jiné reagovat na události na amerických trzích v pozdních večerních hodinách," uvedl provozovatel německé burzy v prohlášení na svých internetových stránkách. Dodal, že prodloužení je možné díky nové platformě pro zúčtování cenných papírů, kterou společnost Eurex Clearing představila v září 2021.



Obchodníci uvedli, že tento krok by mohl přinést vyšší objemy, ale také zvýšit náklady. Zároveň podle nich vyvine tlak na konkurenty, aby případně zvážili podobný krok.



Drobní investoři v Německu již mohou obchodovat do 22:00 SEČ prostřednictvím platformy Tradegate, kterou využívají i profesionální obchodníci, připomíná Reuters.

Foto: www.deutsche-boerse.com