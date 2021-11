Výnosy obrátily vzhůru a dolehly na akcie. Dolar dál sbírá zisky

Dnešek přináší dolaru nové zisky a posouvá jeho kurz k euru už pod 1,1200. Vedle toho akcie předvádějí smíšené výkony. Pokles hlavních amerických indexů není velký, S&P 500 či Nasdaq jsou dole o 0,2 procenta. Evropa se už většinou dostala do plusu, a to v případě AEX, CAC 40 i FTSE 100 - ten je 0,4 pct v plusu. DAX ovšem ztrácí 0,4 procenta.

Pohyby na trzích ukazují, že téma inflace a měnové politiky zůstává zásadní a pro akcie či měny určujícím prvkem pohyb výnosové křivky. Dnes dopoledne jsme na dluhopisových výnosech sledovali lehký pokles, ale to se změnilo. Německé výnosy svůj denní pokles zmírnily až vymazaly. Delší americké výnosy jsou zpět u včerejších hodnot, ale především je tu nárůst kratších splatností - 2Y je přes 3 bazické body výš.

Právě krátký konec křivky ukazuje, že se spekuluje na rychlejší postup Fedu proti inflaci. Naposledy to byla série dnešních makrodat, která naznačila, že důvodů držet takto uvolněnou měnovou politiku ubývá. Nebylo to HDP ani objednávky zboží, ale především týdenní zpráva z trhu práce, co upoutalo pozornost. Počet nových žádostí o dávky se dostal těsně pod 200 tisíc, což je minimum za desítky let a také hezká psychologická hranice.

Se spekulacemi a pohybem výnosů se však akcie srovnávají celkem dobře a po úvodním poklesu zvedají hlavu. Ani vývoj na ropě, která se po včerejším nárůstu konsoliduje na vyšších pozicích, už nemá vážný vliv. Zítra je v USA svátek, což může do dnešního obchodování promlouvat ve směru přivírání pozic.

Koruna se na páru s eurem jen drobně odchyluje od 25,50. K sílícímu dolaru dál ztrácí a blíží se 22,80. Nové domácí zprávy do hry nezasahují, ale trh může být stále v napětí, kam vyústí aktuální epidemická vlna. Vývoj čísel a lockdowny v okolí povzbudivé nejsou. A zmíněné spekulace o Fedu měnám v regionu také nenahrávají.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:20 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4994 -0.0812 25.5610 25.4682 CZK/USD 22.7805 0.4276 22.7910 22.6500 HUF/EUR 368.6700 2.9587 370.4597 367.2507 PLN/EUR 4.6773 2.7516 4.7050 4.6688

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1552 -0.5004 7.1918 7.1493 JPY/EUR 129.1750 -0.2240 129.3290 128.6700 JPY/USD 115.4020 0.2528 115.4800 114.8110

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8400 -0.1136 0.8415 0.8386 CHF/EUR 1.0474 -0.2324 1.0507 1.0474 NOK/EUR 10.0393 0.1685 10.0524 9.9782 SEK/EUR 10.2158 0.4328 10.2233 10.1505 USD/EUR 1.1195 -7.8607 1.1255 1.1186

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3900 0.4031 1.3916 1.3833 CAD/USD 1.2675 0.0158 1.2710 1.2665