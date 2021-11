Celosvětový trh s platinou vykáže letos nejvyšší přebytek za několik let a vysoký přebytek bude na trhu i v roce 2022. Uvedla to dnes Světová rada pro investice do platiny (WPIC). Platinu používají výrobci aut k neutralizaci škodlivých emisí výfukových plynů, klenotníci a některá průmyslová odvětví jako například skláři. Kov se používá také pro investování. Přebytky na trhu znamenají nižší ceny, deficity naopak vyšší.



WPIC byla zřízena těžařskými firmami a využívá údaje poradenských společnosti Metal Focus a SFA (Oxford). Roční objem trhu s platinou je nyní zhruba osm milionů tun. Letos má přebytek na trhu činit 769.000 uncí, což bude nejvíce od roku 2013, kdy WPIC začala tento údaj sledovat. V příštím roce pak bude přebytek činit 637.000 uncí. Podle předchozího odhadu ze září měl být letos přebytek 190.000 uncí a v květnu čekala WPIC dokonce deficit na trhu.



Ve třetím čtvrtletí byl přebytek na trhu 592.000 uncí. To byl nejvyšší čtvrtletní přebytek nejméně od roku 2013.



Letos se zvýšily dodávky z Jihoafrické republiky, protože zásoby vytvořené v době, kdy byly odstavené hutě, se zpracovávají rychleji, než se čekalo. Na druhé straně klesla poptávka ze strany výrobců automobilů.



"Za přebytek platiny a nárůst její nabídky může automobilový průmysl, vyrábí se totiž méně aut," řekl ČTK analytik Golden Gate CZ Pavel Ryba. V dalších letech může podle něj situaci otočit větší uplatnění vodíku v automobilových pohonech, kde se používá platina jako katalyzátor. Přes nárůst zásob poptávka po platině roste. Důvodem je také inflace, lidé do platiny podle Ryby ukládají peníze pro uchování jejich hodnoty.



WPIC předpokládá, že dodávky platiny zůstanou vysoké i v příštím roce. Šéf výzkumu WPIC Trevor Raymond se však domnívá, že produkce kovu by měla klesnout v roce 2022 a 2023 poté, co se vyčerpají zásoby nahromaděné v JAR.



WPIC také očekává v příštím roce nárůst poptávky od výrobců aut a investorů do platinových slitků a mincí. Poptávka z průmyslu, od burzovně obchodovaných fondů ETF zaměřených na platinu a výrobců šperků se však sníží.



Cena platiny v únoru stoupla až na 1336,5 USD (přes 30.300 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu), což byla nejvyšší hodnota za šest a půl roku. Od té doby však klesla na zhruba 1000 USD, napsala agentura Reuters.