Růst ekonomiky USA prudce zpomalil na 2,1 procenta

Ekonomika se ve třetím čtvrtletí potýkala s nárůstem počtu případů koronavirové nákazy a s přetrvávajícími problémy v dodavatelských řetězcích. Ve čtvrtém čtvrtletí však ekonomové očekávají výrazné oživení, tempo hospodářského růstu by podle některých z nich mohlo přesáhnout osm procent, upozornila agentura AP.Příznivý vývoj americké ekonomiky signalizují také nejnovější údaje o situaci na pracovním trhu. Ministerstvo práce dnes oznámilo, že počet nových žadatelů o podporu v nezaměstnanosti v USA minulý týden klesl o 71.000 na 199.000. Dostal se tak na nejnižší úroveň od roku 1969.Spotřebitelské výdaje, které v USA zajišťují více než dvě třetiny ekonomické aktivity, se ve třetím čtvrtletí zvýšily o 1,7 procenta po nárůstu o 12 procent ve druhém kvartálu. Ministerstvo obchodu dnes v samostatné zprávě uvedlo, že v říjnu meziměsíční růst spotřebitelských výdajů zrychlil na 1,3 procenta ze zářijových 0,6 procenta.Podle ekonomů se očekává, že v celém letošním roce se růst americké ekonomiky bude pohybovat kolem 5,5 procenta. To by znamenalo nejlepší výsledek od roku 1984. Loni se americká ekonomika v důsledku pandemie propadla o 3,4 procenta, nejvýrazněji od roku 1946."Po jednom z nejtvrdších hospodářských šoků posledního století v roce 2020 ukazuje americká ekonomika v roce 2021 jedno z nejrychlejších oživení v moderní historii," uvedl ekonom Gregory Daco ze společnosti Oxford Economics.