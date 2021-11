Perly týdne: Nejlepší akcie pro rok 2022 a valuační připomínka devadesátých let

vysvětluje, proč je jeho volbou pro příští rok, UBS míní, že konec roku bude investičně klidný, ale změnit se to může v roce následujícím, protože Fed bude čelit větší tenzi. Do akcií letos přitekl nevídaný objem kapitálu, a ještě více v nových Perlách týdne.

O straně se nevtipkuje: CNBC si všímá toho, že ředitel banky Jamie Dimon uprostřed týdne zavtipkoval, že jeho banka tu bude déle než čínská komunistická strana. Dimon se za svá slova vzápětí omluvil s tím, že se pouze pokoušel vyjádřit, jak silná a životaschopná jeho banka je. Eswar Prasad z Cornell University míní, že Dimonova okamžitá omluva ukazuje, jak moc se musí zahraniční firmy sklánět před čínskou vládou, aby si udržely její přízeň a přístup na čínské trhy.

Dimon konkrétně řekl, že čínská komunistická strana slaví stoleté výročí založení a u je to podobné. A on by se vsadil, že banka tu bude déle než strana. K tomu dodal, že v Číně by něco takového říci nemohl, ale že „ona stejně asi poslouchá“. Dimon ve své omluvě následně uvedl, že nikdy není správné vtipkovat o jakékoliv skupině lidí, či ji nějak ponižovat, protože to brání dialogu, který je dnes potřeba více než kdykoliv jindy. CNBC k tomu dodává, že v srpnu v Číně získal povolení být prvním brokerem plně vlastněným ze zahraničí.

Připomínka devadesátých let: Následující graf porovnává valuace růstových a hodnotových akcií na amerických trzích. Konkrétně jde o poměr hodnoty společnosti k tržbám generovaným za posledních 12 měsíc. Tento poměr byl u růstu v absolutní hodnotě i relativně k poměru u hodnotových akcií na svém vrcholu na konci devadesátých let. Před finanční krizí roku 2008 se naopak valuace hodnotových akcií dostaly na několik málo let nad valuace titulů růstových. Po finanční krizi nejdříve nedocházelo k vytváření větší mezery, což se ale změnilo a nyní situace připomíná vývoj na konci devadesátých let:

jako akcie pro příští rok: Eric Sheridan z hovořil na CNBC o tom, proč se jeho společnosti investičně zamlouvá . Firma by totiž prý měla těžit ze své velikosti a měla by být schopná ustát nákladové tlaky včetně mzdové inflace. Akcie Amazonu patří u GS mezi „top“ doporučované tituly pro příští rok, cílová cena byla nastavena na 4 100 dolarů.

Pro by podle Sheridana měly hovořit i jeho cloudové služby. Jde totiž o jednoho z tahounů růstu v oblasti nových technologií. A u Amazonu tomu tak bude ještě roky. Expert k tomu dodal, že pokud se na firmu podíváme z hlediska hodnoty jejích jednotlivých součástí, tak webové služby ASW by nyní byly jednou z nejlevnějších softwarových společností na světě.

Akcie táhnou jako nikdy předtím: BofA v následujícím grafu ukazuje tok peněz na akciové trhy. Ten začal slábnout na počátku roku 2018 a dna dosáhl necelé dva roky poté. Načež nastala období neobvyklého růstu zájmu o akcie, do kterých za posledních 12 měsíců natekl nevídaný 1 bilion dolarů:





Klidný konec roku: Stuart Kaiser z UBS vysvětloval na Yahoo Finance svůj pohled na dění na amerických akciových trzích do konce roku. Podle něj jsou trhy do značné míry ovlivněny děním v technologickém sektoru, který je jednak tahounem růstu a také generuje vysoký tok hotovosti. Na stranu druhou je ale tento sektor citlivý na pohyb sazeb, a pokud by tedy měly sazby růst, mohlo by jej to znatelně brzdit. V základním scénáři by se podle UBS nemělo na trhu do konce roku dít nic dramatického, změnit to ale mohou nová inflační čísla, či další zasedání vedení Fedu.

Fed bude podle experta v následujících měsících čelit pokračující vysoké inflaci – Kaiser totiž míní, že ta nezačne klesat dříve než na konci prvního čtvrtletí příštího roku. Zároveň půjde o období, kdy bude slábnout růst celé ekonomiky a také zisků. Fed se přitom doposud snaží dosáhnout, aby se ještě zvýšila zaměstnanost, a to napříč americkou populací. Kaiser ovšem míní, že příští rok může vyvstat otázka, zda vyšší zaměstnanost svými přínosy u běžných lidí převáží nad negativy spojenými s rostoucí inflací.

Fed podle experta určitě věnuje pozornost tomu, že zvyšuje zaměstnanost, ale růst reálných mezd je kvůli současné vysoké inflaci negativní. Ovšem „korporátní Amerika věnuje růstu mezd asi vyšší pozornost než Fed, který se na věc dívá v celku“, dodal Kaiser.

Evropské valuace: Valuaci evropských trhů se věnuje dnešní poslední obrázek. Srovnává poměry cen akcií a zisků na akcii PE v Německu, Francii, Itálii a Španělsku. V roce 2017 se všechny trhy obchodovaly s relativně podobným PE, postupně se rozptyl znatelně zvětšil, na jeho horní hranici nyní nacházíme Francii, na hranici spodní Itálii, jejíž PE je na rozdíl od zbytku pod úrovní roku 2017:

