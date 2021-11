Majitel Evergrande prodal část akcií, aby získal hotovost na splácení dluhů

Zakladatel a předseda správní rady zadlužené čínské realitní společnosti Evergrande Chuej Kcha-jen poprvé od vstupu firmy na burzu v roce 2009 snížil svůj podíl ve firmě. Vyplývá to z prohlášení pro akciovou burzu v Hongkongu. Zpráva je další známkou toho, že Chuej se zbavuje majetku, aby pomohl odvrátit bankrot nejzadluženějšího developera na světě.



Chuej prodal 1,2 miliardy akcií Evergrande za cenu odpovídající 344 milionům USD (7,8 miliardy Kč). Podíl Chueje a jeho manželky ve firmě se tak snížil na 67,87 procenta ze 76,96 procenta.



Čínské regulační orgány vyzvaly 63letého Chueje, aby použil vlastní majetek na podporu finančního stavu svého impéria, jehož závazky činí více než 300 miliard USD. Ten již prodal část svého luxusního majetku, včetně uměleckých děl, kaligrafie a tří luxusních domů. Od července vložil do Evergrande více než jednu miliardu USD, uvedl minulý týden server China Business News.



Chuej prodal jednu akcii za 2,23 hongkongského dolaru (6,5 Kč). To bylo o 20 procent méně, než kolik činila středeční závěrečná cena akcií. Informace o kupcích nebyly zveřejněny. Dnes akcie firmy na burze v Hongkongu klesly o deset procent na 2,5 HKD. Od počátku letošního roku již oslabily o 83 procent.



Evergrande nesplatila úroky z dluhopisů 82,5 milionu USD, u nichž měla čas do 6. listopadu. Investoři nyní napjatě očekávají, zda dokáže splnit své závazky před uplynutím 30denní lhůty, ve které by měla své závazky vyrovnat, jinak se dostane do platební neschopnosti.



Evergrande, dříve známou jako Hengda Group, založil Chuej v roce 1996. Miliardář a podnikatel je známý i pod jménem Sü Ťia-jin. Z malé lokální firmy vyrostl realitní gigant, ale především za pomoci vypůjčených peněz. Podle informací ze září firma vlastnila přes 1300 projektů ve více než 280 městech po celé Číně. Časopis Forbes vyčíslil osobní majetek Chueje na zhruba 11 miliard USD a firmu Evergrande zařadil mezi 500 největších firem světa, obsadila 122. příčku.