Rozbřesk: COVID a nová opatření opět zchladí českou ekonomiku, trhy mají strach z nové varianty

Pandemie opět v Česku výrazně omezí sociální kontakty. Od dneška budou muset kromě jiného restaurace a bary uzavřít ve 22:00 a na sportovní a kulturní akce může nově dorazit maximálně 1000 lidí. Češi už nakonec tak jako tak dobrovolně své sociální kontakty omezovali, na což ukazovala například data společnosti Google. Vládní opatření však sociální kontakty omezí ještě více a přispějí k tomu, že některá odvětví v čele s pohostinstvím, hoteliérstvím a kulturou potáhnou českou ekonomiku na konci roku dolů.





A situace se bohužel rychle mění k horšímu v řadě jiných evropských zemí - nejtvrdší opatření zavedlo v posledním týdnu bezesporu Rakousko a Slovensko, postupně se zpřísňují také v sousedním Německu a během včerejška ve Francii nebo ve Finsku. To je jistě nepříjemné, ale z pohledu ekonomického výhledu a nastavení trhů nic revolučního. Má se všeobecně za to, že pokračující očkování by každou další vlnu mělo zmírňovat.





Co je však pro trhy větším strašákem, jsou nové varianty, u kterých si zatím nemohou být vůbec jisté účinností očkování. A právě taková se objevila v posledních dnech v Botswaně (varianta B.1.1529) a rychle se šíří napříč Afrikou. Kromě velmi vysoké rychlosti šíření se o ní zatím ví velmi málo. Trhy teď proto budou zvědavé na jakékoliv nové zprávy z Jihoafrické republiky (již 100 nových případů), která má velmi pokročilé sekvenování a na jejích datech pravděpodobně půjde nejlépe zkoumat charakteristiky nové varianty COVID 19. Pokud by měla být více odolná proti stávajícímu očkování, máme na stole nový problém. I proto se v reakci na zprávy o nové variantě propadly globální výnosy a dolar se drží na silných úrovních.





*** TRHY ***



Koruna



Nová vlna vládních opatření, horší vývoj pandemie a strach ze zcela nové varianty, o které toho víme velmi málo - to vše korunu poslalo do výrazné defenzivy a pohybuje se v okolí 25,70 EUR/CZK. V nejbližších týdnech na tom pravděpodobně nic nezmění ani možnost, že ČNB zostří svoji jestřábí rétoriku (měnově-politické zasedání je až těsně před Vánocemi).

Na včerejším setkání však ČNB zpřísnila (podle nově daných zákonných pravomocí) podmínky pro poskytování hypoték. Poměr hodnoty úvěru k zastavené nemovitosti (LTV) nesmí překročit 80 %.



Zahraniční forex



Svátek v USA utlumil aktivitu na eurodolaru stejně jako na jiných trzích. Dnešní kalendář očekávaných událostí je také prakticky prázdný (promluvit by měla pouze prezidentka ECB Lagardeová). Pořádně obchodovat by se mělo začít příští týden. kdy jsou na pořadu dne oficiální statistiky z trhu práce v USA (a čekejme velmi silné číslo).



Maďarská centrální banka (MNB) včera pomohla forintu, když opět zvýšila jednotýdenní sazbu. MNB ji zvedla z 2,50 % na 2,90 %. Uvidíme, jak moc tento druhý zásah forintu pomůže, neboť epidemiologická situace v regionu je zlá a forint je nejcitlivější na pohyby turecké liry, která opět slábne.