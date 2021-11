Aerolinky, cestovky, ropa. Nová mutace maluje obrázek zkázy na trzích. Jsou ale i výjimky

Evropské akcie kumulují ztráty, ropa nižší o víc než 7 procent, propad amerických výnosů a zlato s japonským jenem a bezpečnými aktivy na zelené vlně. Taková je reakce globálních trhů na nový kmen koronaviru, podle dosavadních zjištění výrazně odlišný od těch dosavadních. Evropské a asijské země mezitím zavádějí tvrdší omezení na cesty z jižní Afriky, odkud byla nová mutace poprvé nahlášena.

Podle WHO má nová mutace, označovaná jako B.1.1.529, více než 30 mutací na takzvaném spike proteinu, který se vyskytuje na povrchu viru SARS-CoV-2, hraje ústřední roli při průniku do buněk těla a jsou proti němu namířeny moderní mRNA vakcíny. To je podstatně víc, než kolik jich má mutace delta, což by mohlo ovlivnit chování viru. Kompletní obrázek o tom, jak nová mutace reaguje na vakcíny, bude podle WHO během několika týdnů. Její experti o ní mají jednat už dnes v Ženevě.

Počet případů nákazy novou variantou je relativně nevysoký a omezuje se na oblast jižní Afriky s centrem v Gautengu, nejlidnatější části JAR. Genomy byly zjištěny také v Botswaně a Hongkongu, rozsah rozšíření nové mutace ale není zatím zcela znám. Řada zemí světa (kromě Česka také Británie, Izrael či Singapur) nicméně omezila nebo zakázala vstup na svoje území z vybraných afrických zemí.

V Evropě odnášejí akciový výplach nejvíce akcie v sektorech cestovního ruchu a zábavy, jako jsou nebo Dufry. Celá tato podskupina (viz graf níže), nejmenší ze všech v indexu Stoxx 600, spadla dnes až o 7 procent, umazala zisky za celý rok a ze všech sektorů je letos zatím jediná v červeném. Letecká společnost IAG, kam spadají British Airways, se propadla o 21 %, odepisuje 10 %. V červeném jsou ale všechny podsektory panevropského indexu Stoxx Europe 600 v čele se energiemi a financemi. Rostou ale třeba akcie Eurofins Scientific, ktreá poskytuje PCR a rychlé antigenní testy, i jejích konkurentů v diagnostice DiaSorin a BioMerieux.

Také americké obchodování, zkrácené by po Dni díkůvzdání, by mohlo začít s ostrou ztrátou. Futures na S&P 500 a DJIA padaly dnes nejvíce od září, futures na DJIA naposledy o 1,3 %, na indikacích pro Nasdaq 100 byl propad o 1 procentní bod nižší. Akcie provozovatele výletních plaveb se propadly v premarketu o 12 %. Nahoru šly naopak akcie firem jako Zoom Video, které zajišťují potřeby lidí „uvězněných“ ve domácnostech. Zoom Video Communications v premarketu +7,6 %, v Evropě to zrcadlí zájem o firmy jako Delivery Hero, TeamViewer nebo Just Eat.

Radost mohou mít i bezpečná aktiva. Desetileté americké výnosy klesly o 11 bazických bodů a japonský jen poskočil nejvíc od března 2020, kdy se pandemie rozbíhala a investoři hledali bezpečí. Zlato hlásí přírůstek o zhruba jedno procento.

"Během vyšší averze k riziku investoři pravidelně dluhopisy vyhledávají, navíc se ale zapojují očekávání možných důsledků pro ekonomiku i předpoklad, že centrální banky přece jen nebudou moci ustupovat rychleji z dosud poskytované bohaté měnové podpory. Zprávy o koronaviru tak momentálně obracejí i předchozí trend sázek na agresivnější Fed. Jenže je dobré dodat, že inflační očekávání spolu s tím neklesají a zatím se drží," uvedl v dnešním doprovodném komentáři hlavní analytik Patrie Tomáš Vlk.

Obrázek zkázy dokresluje ropa. Americká WTI spadla i o více než 7 procenta. Vůči včerejšímu závěru byl barel naposledy o více než pět dolarů levnější. Severomořský Brent, který včera zavíral nad 81 dolary, se dnes přibližoval i 77 dolarům za barel.

Zdroje: Bloomberg, CNBC, Reuters, https://www.stoxx.com/