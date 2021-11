Čtyři scénáře vlivu omikronu na globální ekonomiku podle Goldman Sachs

Ekonomové vytvořili čtyři scénáře možného dopadu nové mutace koronaviru na růst globální ekonomiky. Další vývoj bude podle této americké banky pravděpodobně záviset na tom, co vědci o novém viru zjistí, jak odolný bude proti vakcínám a jak bude nakažlivý ve srovnání s deltou. Ta v minulých měsících sice řádila, ekonomiky se jí ale zpět do recese dostat nepodařilo.

Scénář poklesu vychází z předpokladu, že mutace omikron se bude šířit rychleji než její předchůdce delta. Globální růst by tak v prvním čtvrtletí mohl zpomalit na 2procentní růst mezičtvrtletně, což je 2,5 procentního bodu pod nynější prognózou této banky. V roce 2022 jako takovém by ale ekonomika mohla pořád přidávat 4,2 %, čili jen 0,4 procentního bodu pod současnou prognózou. Inflační výhled je v této situaci “dvojznačný”.

Scénář strmého poklesu přepokládá, že průběh onemocnění po nákazou mutací omikron bude výrazně horší než v případě delty, stejně jako nutnost hospitalizací. Rána pro globální hospodářský růst bude výrazně tvrdší. Dopad na inflaci bude ale znovu protichůdný, podotýká banka.

Scénář "falešného poplachu" předpokládá, že varianta omikron se bude šířit pomaleji než delta a nebude mít výraznější účinek na globální hospodářský růst a inflaci.

A nakonec růstový scénář pracuje se předpokladem, že omikron bude o trochu víc nakažlivější, bude však způsobovat podstatně lehčí průběh nemoci. Goldmani v tomto spekulativním scénáři „normalizace“ předpokládají, že čisté snížení břemene spojené s onemocněním vypustí hospodářský růst výše než v základním scénáři těchto expertů. Inflace bude pravděpodobně nižší, protože poptávce se bude vracet do rovnováhy a dodavatelské řetězce i pracovní trh se budou hojit rychleji.

„Konečný závěr je takový, že omikron by mohl mít podstatný vliv na růst, ale rozsah zdravotních a tudíž i ekonomických dopadů zůstává nezvykle široký,“ uvedli podle Bloombergu ekonomové Goldmanů v čele s Janem Hatziusem.

Světová zdravotnická organizace WHO včera oznámila, že varianta koronaviru označovaná jako omikron se pravděpodobně začne šířit v mezinárodním měřítku a představuje "velmi vysoké" riziko. V některých oblastech může mít nárůst případů nákazy nemoci covid-19 "vážné následky," dodala WHO v technické zprávě zaslané 194 členským státům. WHO také vyzvala své členské státy, aby urychlily očkování vysoce prioritních skupin a hlásily výskyt případů nákazy variantou omikron, případně jejich klastry, a také jejich podíl mezi sekvenovanými vzorky. Do neděle žádné úmrtí v souvislosti s novou variantou nebylo hlášeno.

Na úpravě svých vakcín na novou mutaci už pracují společnosti Moderna, J&J a BioNTech. Posledně zmíněná společnost, která je německým partnerem amerického Pfizeru, uvedla, že by b případě nutnosti mohla mít novou verzi připravenou do sto dní.

První výskyt rizikové koronavirové varianty omikron byl mezitím nahlášen také v Česku. Ústřední krizový štáb se včera shodl, že vakcinace by měla být povinná pro zdravotníky, sociální pracovníky, členy záchranného systému, ve vězeňské službě, pro vojáky, dobrovolné hasiče u některých jednotek a lidi nad 60 let. Ministerstvo zdravotnictví by teď mělo navrhnou příslušný návrh vyhlášky.