Nasdaq bude od roku 2022 obchodovat přes cloud. S vývojem pomůže Amazon

Americký provozovatel burz Nasdaq uzavřel partnerství se společností , s níž své americké trhy začne od roku 2022 přesouvat do prostředí cloudu. Informovala o tom dnes agentura Bloomberg. Připomněla, že dříve tento měsíc se stejným úmyslem uzavřela dohodu s Googlem společnost CME Group. Nasdaq začne obchodovat z prostředí cloudu od příštího roku, jako první v něm bude fungovat burza s opcemi Nasdaq MRX.



Přesun kapitálových trhů na cloudové platformy může burzám pomoci snížit náklady a již několik let se považuje za vzdálený cíl, technologické výzvy s tím spojené jsou však obrovské. Současné obchodování s akciemi, státními dluhopisy a dalšími aktivy je neuvěřitelně rychlé. Tempo se někdy udává v nanosekundách a burzy se snaží zajistit, aby všichni účastníci trhu dostávali aktualizace cen a další důležité údaje ve stejnou dobu. Běžná cloudová řešení na to ale nejsou stavěná.



Společnosti Nasdaq a informovaly, že společně vyvinuly novou platformu, která bude fungovat uvnitř hlavního datového centra Nasdaqu v americkém státě New Jersey.



Odvětví cloudových služeb umožňuje společnostem zadávat počítačové zpracování a ukládání dat velkým technologickým firmám namísto provozování systémů ve vlastní režii. Jedná se o jednu z nejrychleji rostoucích oblastí technologického průmyslu. Lídry v této oblasti jsou , a čínská skupina Alibaba Group.