Cena kávy je nejvýše za 10 let. Podle analytiků může dál zrát

Ceny kávy se pohybují na desetiletých maximech a situace na trhu se podle expertů do roku 2023 nezlepší.

Kontrakty na prosincové dodání zakončily pondělní obchodní seanci na 2,34 dolaru za libru. Minulý týden ve čtvrtek si na newyorské Intercontinental Exchange sáhly na 2,46 dolaru, což je nejvyšší cena od roku 2011. Tehdy se cena komodity zvedla nad 3 dolary za libru. Referenční cena kávové asociace International Coffee Association v pátek dorazila na 2,07 dolaru za libru a meziročně je o 85 procent výše, napsal server CNBC.

Podle Oleho Hansena, šéfa komoditních analýz v Saxo Bank, do vypadá, jako by se na podpoře ceny oblíbených zelených zrn v posledních 12 měsících domlouvaly různé faktory. Otázkou nyní je, do jaké míry jsou dané události dlouhodobé, či nikoli.

„Domnívám se, že se musíme soustředit na to, co se v tomto roce děje v Brazílii, kde jsme viděli dlouhodobá teplotní minima, velice rychlý nástup mrazíků v některých pěstitelských oblastech a období sucha. Kvůli tomu se úroda 2022 nachází v poněkud zbídačeném stavu,“ uvedl podle CNBC. Nepřiznivé počasí by mohlo zasáhnout úrodu v závěru tohoto, v příštím a možné i přespříštím roce, uvedl.

Kromě špatného počasí mají na trh s kávou nyní zásadní dopad také překážky v globálních dodavatelských řetězcích. Producenti se totiž často nachází v jiných zemích než pražírny. Situaci nepomáhá ani nejistota v jiných exportních zemích, jako je Eitopie, která je na pokraji občanské válku, nebo Vietnamu, kde by do produkce mohl promluvit narůstající počet případů Covid-19. Trh přitom nezapomíná na události z roku 2011, kdy byl také poděšený vývojem v Brazílii a ceny se vyhoupla na zhruba 3 dolary za libru.

Také podle Maximilliana Copestakea, ředitele evropských prodejů kávy ve společnosti Marex, jsou excesy v dopravě jedním z hlavních důvodů obrovské cenové rally. Copestake k tomu vysvětluje, že nabídka se v posledních pěti až osmi letech soustředila v jedné až dvou kávových oblastech, totiž v Brazílii a ve Vietnamu, a pokud v některé z těchto zemích dojde k újmě, „trh najednou zešílí“ a snaží se povzbudit jiné země k pěstování kávy. Narušení v přepravě jsou už jenom třešničkou na dortu. „Takže už tak těsnou bilanci, která se měla zobchodovat v cenách úrody a jejich potenciálně pozdějším nárůstu, tato narušení dopravy pouze urychlila,“ uvedl. Produkci kávy podle něj trvá zhruba dva roky, než na změnu cen reaguje.

„Když ceny rostou, snažíte se dostat na trh všechny pytle s kávou, které najdete na skladech, a chcete je prodat, protože ceny jsou excelentní. Objevuje se tudíž podněcování k tomu pěstovat víc, ale také minimalizovat na straně zdroje a dostat zásoby na místo určení,“ uvedl s tím, očekává, že ceny zůstanou směrem do budoucna vysoko a budou kolísat.

Zdroje: CNBC