Evropa následuje americký propad. Ve hře výběr zisků, omikron i Fed. Změní Amerika znovu směr?

Divoké změny směrů na akciových trzích pokračují. Včerejší večer byl pro Wall Street docela drtivý a dnes navazují citelným poklesem evropské trhy, které včera uchránilo skončení obchodního dne. Mezitím však futures naznačují opětovný růst v Americe.



Velkou pozornost dál poutá omikron, který je postupně potvrzován v dalších a dalších zemích. To podle nás není překvapivé, neboť vzhledem k vysoké nakažlivosti je pravděpodobně už skoro všude. Zároveň přibývají názory odborníků, že tato varianta způsobuje spíše mírný průběh nemoci a před vážnějším by měly chránit současné vakcíny. Ačkoli se tedy může omikron velmi rychle šířit, nemusel by vyvolat vlnu lockdownů a dostat ekonomiky pod tlak. Jenže bez podrobnějších informací jde stále o spekulaci a navíc to určitě neplatí obecně.



Klíčovou výjimku představuje Čína, která podle všeho nemá v plánu slevit ze své nulové tolerance ke koronaviru. A to v kombinaci s nakažlivostí omikronu může představovat problém v podobě častého narušení infrastruktury a toků zboží. Jde o součást stále aktuálního přerušení dodavatelských řetězců, jež tlačí vzhůru inflaci.



Inflace pak znamená nebezpečí, že centrální banky budou utahovat politiku a nebudou mít tak volné ruce ekonomice pomoci, pokud třeba její zpomalování bude výraznější. Poslední otočka šéfa Fedu, který i přes nová rizika připravuje na rychlejší normalizaci politiky, na trzích stále rezonuje.



Volatilita trhů v posledních dnech ukazuje, že je tu sice stále velký objem peněz, které do akcií rychle naskakují při poklesech, ale zároveň řada investorů nachází v aktuálních zprávách dostatečnou záminku k realizaci zisků. Před koncem roku, který přinesl trhům pěkný růst, a se stále nejistějším výhledem, se nabízí výnos portfolií aspoň částečně zamykat.



DAX dopoledne odepisuje 1,2 pct, FTSE 100 je dole o 0,7 pct a CAC 40 ztrácí jedno procento. Ještě slabší je výkon AEX, který je dole o 1,5 pct. Výnosy dluhopisů, které včera spadly, se v případě Ameriky vrátily trochu výš, zatímco v Evropě pokračuje mírný pokles.



Rizikovým faktorem, který má rozhodně co říct i k citlivému inflačnímu tématu, je v těchto dnech ropa. OPEC+ by dnes měl ohlásit rozhodnutí o těžbě platné od ledna. USA tlačí na další navyšování, ale kartel odolává. Naopak bychom čekali, že vzhledem k uvolnění strategických rezerv a novým negativním rizikům pro ekonomiku a poptávku bude nárůst těžby krotit. Otázkou zůstává, jak moc. Ropa dnes zatím roste o více než 2 procenta, ale na včerejší maxima se nevrací.



Eurodolar zůstává až nečekaně klidný kolem 1,1330 a poslední výkyvy na akciích a dluhopisech s kurzem nezamávaly. Koruna si dopoledne polepšila a vůči euru se obchoduje na 25,42. Ani ona v posledních dnech příliš těsně nenásleduje dění na globálních trzích. Domácí impulsy dnes chybějí.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:53 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4223 -0.2738 25.5204 25.3635 CZK/USD 22.4430 -0.3530 22.5435 22.4005 HUF/EUR 362.3600 -0.0772 362.9300 360.8300 PLN/EUR 4.6022 -0.4569 4.6268 4.5857

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2214 -7.6040 7.2266 7.2055 JPY/EUR 128.1210 0.3419 128.2386 127.9340 JPY/USD 113.1205 0.3041 113.3440 112.8970

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8507 -0.2398 0.8528 0.8499 CHF/EUR 1.0425 0.1051 1.0436 1.0415 NOK/EUR 10.2829 0.2882 10.3030 10.2501 SEK/EUR 10.2781 0.0296 10.2934 10.2606 USD/EUR 1.1326 0.0402 1.1336 1.1310

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4079 0.0282 1.4096 1.4045 CAD/USD 1.2797 -0.1249 1.2806 1.2778