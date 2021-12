Další elektromobilka na americkém trhu, tentokrát ze Švédska

Na americký akciový trh míří další firma, která se chce stát výrobcem elektromobilů. Jde o švédskou Polestar. Tato společnost nechce provést primární úpis akcií, ale využít k tomu fúzi s již obchodovanou společností, tedy se SPAC. Ředitel Polestar Thomas Ingenlath hovořil na Yahoo Finance o plánech své společnosti včetně toho, kdy by měla začít výroba.



Ingenlath uvedl, že pro následující roky má firma velmi ambiciózní plány, každý rok totiž chce uvést na trh jeden nový model. Cílem pak je prodávat 390 000 vozů v roce 2025. Na Yahoo k tomu podotkli, že nyní jsou na trhu nabízeny elektromobily s cenovkou kolem 40 000 – 45 000 dolarů. Jaká bude cenová politika u vozů Polestar? Ingenlath odpověděl, že ceny začnou pod 40 000 dolary a půjdu až k 150 000 dolarů.



Následující obrázek ukazuje jeden z plánovaných modelů firmy. Podle jejího ředitele původně vznikl jako prototyp, který neměl být sériově vyráběný, ale měl ukázat, co společnost dovede. Model byl ale velmi pozitivně přijat a Polestar se tak rozhodla, že jej vyrábět bude a na trh by měl dorazit v roce 2024.





Zdroj: Youtube, Polestar



Firma hodlá nabízet i SUV (Polestar 3), které bude vyráběné přímo ve Spojených státech. Její ředitel ohledně dalšího rozvoje jeho firmy i celého odvětví poté uvedl, že nyní je u elektromobilů nutnost dosahovat dojezdu minimálně 300 mil, v budoucnu bude minimum možná na 400 mílích. Je ovšem otázka, jaký smysl má snaha o neustálé zvyšování dojezdu.



Podle Ingenlatha se totiž stane důležitější, aby fungovala potřebná infrastruktura a řidiči měli možnost bez větších problémů dobít baterie ve svém vozu. Snaha o další zvyšování jejich kapacity může být naopak od určitého bodu „plýtvání zdroji“. Ingenlath míní, že „ve chvíli, kdy je k dispozici potřebná infrastruktura, je v elektromobilech možné mnohem efektivněji pracovat s bateriemi.“



Ingenlath byl hostem i na CNBC, kde nejdříve odpovídal na otázku ohledně pozice firmy vůči konkurenci ve formě firem jako či Rivian. Polestar se podle něj bude profilovat jako velmi luxusní vůz s exkluzivním designem, který má skandinávské prvky. Firma samotná se pak drží pevných zásad obnovitelnosti a chce dosáhnout nulových emisí ve svém podnikání. Jak se ředitel dívá na valuace společností, které se pohybují v celém odvětví? Ingenlath odpověděl, že jeho zajímá to, aby jeho společnost naplnila sliby, které činí, a byla důvěryhodná.



Zdroj: Youtube, Yahoo Finance, CNBC