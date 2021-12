Akcie se vracejí do zisků. Studie ukázala, že tři dávky Comirnaty neutralizují omikron a dvě chrání proti vážným dopadům

Akcie napříč světem si ulevují od tlaku nové varianty koronaviru, zvané omikron, a postupně se vracejí do zisků poté, co laboratorní testy ukázaly, že třetí dávka vakcíny proti covid producentů BioNTech/Pfizer (označovaná též Comirnaty) poskytuje proti omikron variantě koronaviru stejně silnou ochranu, jako dvě dávky vakcíny proti původní podobě koronaviru. Výsledek studie by měl vést k uspíšení očkování třetí dávkou vakcíny napříč světem.

„Booster v jeho současné podobě zvyšuje protilátky zhruba 25krát a je tak podobně účinný, jako bylo shlédáváno po dvou dávkách vakcíny při původní podobě koronaviru,“ shledává studie.

Akcie na obou stranách Atlantiku se na zprávě posouvají do zisků, futures pro index S&P 500 získávají zhruba 0,3 %, akcie Pfizeru i BioNTech v premarketu amerického obchodování získávají přes procento.

„Z předběžných výsledků studie je prokazatelné, že třetí dávka vakcíny zlepšuje ochranu,“ uvedl šéf Pfizeru Albert Bourla. „Třetí dávka znamená dostatečnou ochranu,“ dodal šéf BioNTechu Ugur Sahin. Obě firmy dodaly, že dvě dávky vakcíny stále chrání i v případě varianty omikron proti vážným podobám covidu.

Agentura Reuters uvádí, že dnešní oznámení přináší první oficiální informace od některého z výrobců covidové vakcíny ohledně účinnosti proti nákaze variantou omikron, která byla poprvé detekována v listopadu na jihu Afriky a nyní se podle všeho šíří po celém světě. Kvůli vysokému počtu mutací v genetickém kódu této varianty panují obavy z její schopnosti obcházet lidskou imunitu. Předběžné poznatky nasvědčují tomu, že omikron je nakažlivější než předchozí varianty, ovšem nezpůsobuje vážnější onemocnění, a podle expertů současné vakcíny nejspíše i proti ní poskytují alespoň nějakou míru ochranu.

Konsorcium dvou firem, které spolupracují na vývoji covidové vakcíny, zároveň ohlásilo, že pracuje na nové verzi očkovací látky namířené specificky proti variantě omikron. Výrobci doufají, že bude dostupná do března.

(Zdroj: Bloomberg, Reuters, Patria, čtk)