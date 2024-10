Americké firmy investují 6,3 miliardy GBP do datových center v Británii

Americké technologické společnosti , CyrusOne, CloudHQ a CoreWeave investují v Británii do datových center dohromady 6,3 miliardy liber (přes 190 miliard Kč). Chtějí tak podpořit rozvoj umělé inteligence (AI). Uvedla to dnes britská vláda. Je to dobrá zpráva pro premiéra Keira Starmera, který se snaží přilákat zahraniční investice,připomněly agentury.



Výrobce podnikového softwaru uvedl, že chce rozšířit své podnikání v Británii a v příštích pěti letech investuje 1,15 miliardy liber. Firma hodlá investovat do do lokalizace zpracování dat pro své velké jazykové modely AI.



Cloudová společnost CoreWeave zaměřená na AI chce investovat 750 milionů liber na podporu britské poptávky po infrastruktuře umělé inteligence. Je to její druhá velká investice v Británii, když v květnu oznámila, že v zemi investuje jednu miliardu liber. CoreWeave pronajímá drahé grafické procesory vývojářům, kteří chtějí trénovat a spouštět velké modely AI.



Provozovatel datových centrem CyrusOne chce rozšířit svoji investici v Británii na 2,5 miliardy liber. CloudHQ pak vybuduje noví datové centrum za 1,9 miliardy liber.



Politici a regulátoři v Evropě stále častěji volají po tzv. suverenitě AI. Ta se týká myšlenky, že technologie a data, na nich jsou založeny pokročilé systémy AI, by měly být uloženy v Evropě a přesněji odrážet kulturu a historii Evropanů.



Investice byly oznámené v rámci Mezinárodního investičního summitu, na kterém se má Stammer sejít s 300 podnikateli, aby podpořil zahraniční investice.