Práce z domova nahrává kutilům. Co související akcie?

Liz Suzuki z Securities hovořila na CNBC o tom, že v USA neopadá nadšení pro práci z domova tak, jak podle některých názorů mělo. Spíše se zdá, že vývoj je opačný. A to by podle analytičky mělo mimo jiné nahrávat firmám a akciím, které mají do činění s kutilstvím všeho druhu. Právě kutilství by totiž mělo v prostředí práce z domova (kombinované s nedostatkem některých profesí a materiálů) kvést. Investiční vlak, o kterém má ještě cenu uvažovat, či minimálně „valuačně“ dávno odjel?



Řeč na CNBC přišla třeba na , jako zástupce DIY, tedy udělej si sám – po našem USS. O tuto skupinu titulů je zájem již nějaký čas, protože příklon ke kutilství byl patrný již od počátku pandemie s tím, jak lidé více a více zůstávali doma. Podle analytičky ale třeba zrovna HD není nijak valuačně nafouklý, protože se prý obchoduje s PE kolem 19 a to je zhruba valuace celého trhu.



HD, podobně jako třeba , mají podle expertky výhodu v tom, že jde o významné společnosti a dodavatelé materiálů jim dávají prioritu v době, kdy je materiálu obecně nedostatek. Což je stav, který v nejedné oblasti trvá již delší dobu. Na CNBC se pak ještě trochu diskutovalo o tom, že lidé by sice chtěli pracovat co nejvíce z domova, ale to se nemusí líbit managementu firem. My se místo tohoto tématu podíváme trochu více na HD.



Třeba taková Morningstar to s valuační atraktivitou vidí dost jinak než BofA. Podle ní je totiž férová hodnota akcií něco málo nad 225 dolary (aktuální odhad, který ale Morningstar hodlá o něco zvýšit). Cena na trhu je 411 dolarů, takže hodně nad oním odhadem férové hodnoty. Morningstar mimo jiné poukazuje na vysokou návratnost kapitálu a na to, že tržby firmy ještě nějaký čas pravděpodobně porostou vyšším, současnými změnami ve společnosti a ekonomice podporovaným tempem. Dlouhodobě ale Morningstar čeká návrat na 3 – 4 % organický růst tržeb a ve výsledku jí to generuje výše zmíněný odhad férové hodnoty.



Pokud se já podívám na PE na Morningstar (počítané na základě konsenzuálních zisků pro příští rok), tak je vyšší než 26. To znamená, že je znatelně výše než PE celého trhu, které je z historického hlediska také hodně vysoko. Pravidelnější čtenáři mých příspěvků ale ví, že na úrovni jednotlivých akcií se násobkům moc nevěnuji, radši si udělám jednoduché USS DCF. Takže:



Beta HD je přesně na jedné, což znamená, že by akcie měla být stejně riziková jako celý trh a požadovaná návratnost by se měla pohybovat kolem 7 %. Za fiskální rok 2021 vydělala firma na volném toku hotovosti FCF 16,4 miliard dolarů. A podle mých USS kalkulací by současnou kapitalizace ve výši 430 miliard dolarů ospravedlnil dlouhodobý růst tohoto FCF ve výši 3,2 %. Pokud bychom si za výchozí bod vzali předchozí rok s FCF ve výši 11,5, pak by kapitalizaci ospravedlnil jeho růst o 4,4 % ročně.



Pokud bych ještě rychle srovnal HD a , tak u HD je poměr kapitalizace k FCF 2021 na hodnotě 26, u na 18. I její akcie jsou ale podle Morningstar znatelně předražené, i když u HD mi to ona hrubá „vstupní“ kalkulace moc nenaznačuje. Jak jsem zmínil v úvodu, BofA je pak úplně jiného názoru, ale nevím, zda jej opírá jen o PE, či něco propracovanějšího.