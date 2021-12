Eça: Fintech pomáhá, ale jinak, než tvrdí teorie

Počet fintech společností prudce roste a spolu s tím je jim také věnován stále větší zájem ekonomů. Afonso Eça, Miguel Ferreira, Melissa Prado a Emanuele Rizzo na stránkách VoxEU prezentují závěry své studie, která se zaměřovala na chování fintech společností na portugalském trhu. Jaký mají vliv na konkurenční prostředí ve finančním odvětví a jak se v něm chovají?



Podle ekonomů z dosavadních analýz není stále úplně zřejmé, zda se služby nabízené fintech společnostmi skutečně dostávají k těm, které tradiční finanční firmy zanedbávaly. Je přitom možné, že přísnější regulace přijatá po finanční krizi mohla vést k tomu, že tradiční banky ve snaze omezit svá rizika nejsou tolik ochotny úvěrovat menší společnosti, které jsou ale zároveň velmi závislé právě na bankovním financování. Pokud by se fintechu podařilo efektivně nabízet úvěrové služby právě tomuto segmentu korporátnímu trhu, šlo by o velmi slibný vývoj.



Zmínění ekonomové měli přístup k datům fintech společností pohybujících se na portugalském trhu a zkombinovali je s dalšími informacemi a daty tak, aby měli co nepřesnější obrázek o stavu a chování firem v odvětví. Ukazuje se, že fintech se ve skupině menších společností zaměřuje na ty větší, které vykazují vyšší zisky a mají menší úvěrové riziko. Ukazuje to i poměr schválených a odmítnutých žádostí o financování, protože ty schválené jsou výrazně vychýleny právě směrem k relativně větším a ziskovějším společnostem, které jsou sice zadluženější a mají již bankovní úvěry, ale nemají závazky po době splatnosti.



Podle ekonomů takové závěry neodpovídají teorii, podle které by se noví konkurenti na trhu s úvěry měli zaměřovat zejména na ty firmy, které trpí největším nedostatkem financování. Další analýza pak ukazuje, že společnosti se více obrací k fintech alternativám, pokud má jejich banka horší likviditu a nižší kapitál. To lze interpretovat tak, že firmy se snaží přejít od bank, u kterých je vyšší pravděpodobnost, že v případě nějakého šoku prudce omezí poskytované financování.



Data k tomu ukazují, že po obdržení financí od fintechu dochází obvykle ke zvýšení aktiv firmy, počtu pracovních míst a tržeb. Naopak se nezdá, že by se měnila ziskovost, což ekonomové interpretují tak, že fintech kapitál financuje růst firmy bez toho, aby ohrožoval její ziskovost. A také se zdá, že fintech financování zvyšuje celkový náklad úvěrů ve firmách, ale samotný náklad bankovního financování sníží.



Podle studie se tedy nezdá, že by fintech pomáhal hlavně mladým firmám, které nemají přístup k bankovním úvěrům. Jinak řečeno, fintech nezvyšuje finanční inkluzi, ale spíše pomáhá kvalitním a větším firmám v jejich dalším růstu a diverzifikaci jejich finančních zdrojů. Tyto společnosti tak používají fintech financování i k tomu, aby snížily pravděpodobnost negativního šoku.



Zdroj: VoxEU