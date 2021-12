Velký přesun inovací z východu na západ

Počet patentů od osmdesátých let minulého století v USA prudce roste. Poukazují na to ekonomové St. Louis Fedu, podle kterých jsou Spojené státy jednou z nejvíce inovativních zemí světa. V roce 2010 tu přitom bylo schváleno téměř třikrát více patentů než v roce 1980. A navíc došlo k výraznému posunu centra této vlny inovací.



Z následující mapy je zřejmé, že od osmdesátých let skutečně došlo k celkovému růstu počtu patentů (měřeno na 1 000 obyvatel). Zároveň je evidentní posun z východu na západ:

Ve státech s nejvíce inovacemi nacházíme 22 krát větší tvorbu patentů než na druhém konci spektra. K tomu ekonomové dodávají, že inovace se obvykle šíří lokálně, a to je důvod, proč nevidíme jejich rovnoměrnější rozšíření, ale naopak koncentraci do menšího počtu oblastí. V posledních letech to platí zejména o státech na západě USA, pro které je typický rozmach počátačových a technologických odvětví.

V osmadesátých letech dominovaly v oblasti inovací státy takzvaného Rust Belt. Jde o Minnesotu, Illinois, Michigan, Ohio a Pennsylvanii. Tento „rezavý pás“ je oblastí, kde dříve kvetl těžký průmysl, ale v osmdesátých letech začal jeho postupný úpadek, který se projevil mimo jiné i přesunem lidí za pracovními příležitostmi do jiných států. A jak bylo uvedeno, posun je patrný i na straně patentů a inovací. Po roce 2000 totiž inovativní lídry již představovaly státy na západě země. Zde se počet patentů zvýšil z 1,4 na tisíc obyvatel na 6,3 na tisíc obyvatel.



Vedle popsaného posunu došli k větší geografické koncentraci inovací. Podle ekonomů je to dáno sektorovou změnou – posunem inovací směrem k počítačům a elektronice. K tomu se projevuje i vliv inovačních center. Tedy toho, že v jejich blízkosti je celkově lepší prostředí pro inovace než ve větší vzdálenosti od nich. Následující graf ukazuje žebříček zemí podle celkového počtu žádostí o patent (data z roku 2019):

Zdroj: Twitter



V počtu žádostí o patent tedy figurovala na první příčce v roce 2019 Čína, s těsným odstupem za ní nacházíme Spojené státy a následně Japonsko. Jeho populace je přitom ve srovnání s USA zhruba třetinová. A populace USA ve srovnání s čínskou asi čtvrtinová.



Zdroj: St. Louis Fed, Twitter