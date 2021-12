Šéf Škodovky Schäfer odejde za půl roku vést Volkswagen, nástupce zatím nepojmenován

Předseda představenstva automobilky Škoda Auto Thomas Schäfer převezme funkci předsedy představenstva automobilky 1. července 2022. Do té doby se chce plně věnovat Škodě, která za tu dobu podle něj uvede řadu nových verzí současných modelů. Schäfer to dnes uvedl v dopise zaměstnancům.



"K 1. červenci 2022 převezmu funkci předsedy představenstva značky ve Wolfsburgu. Rád bych Vás ale ujistil o jedné věci: Do té doby budu nadále s plným nasazením pracovat pro naši společnost, máme před sebou hodně výzev," uvedl Schäfer v dopise.



Škoda na trh za tu dobu podle něj uvede například další verzi modelu rodiny Enyaq iV, modernizovaný Karoq nebo fabii ve verzi Monte Carlo. "Budeme dále rozšiřovat elektromobilitu a podporovat přerod České republiky v její centrum. Navzdory koronavirové pandemii a nedostatku polovodičů budeme bojovat o každý vůz," uvedl Schäfer.



Schäfer nově povede , která je hlavní značkou skupiny . Koncern to dnes oznámil po zasedání dozorčí rady. Kdo Schäfera v českém podniku nahradí, německá automobilka nesdělila. Uvedla jen, že dosavadní šéf Ralf Brandstätter od srpna převezme aktivity v Číně. Změny dozorčí rada vysvětlila nezbytností zefektivnit chod společnosti tak, aby byla připravena na výzvy nadcházejících let, což je především elektrifikace aut a digitalizace.



Koncernový ředitel Herbert Diess, který je v poslední době pod tlakem kvůli neshodám s vlivnou závodní radou koncernu a který měl Čínu na starosti, ve funkci zůstává. Přijde ale o část pravomocí, mimo jiné i na úkor Brandstättera, který se zároveň stane členem představenstva koncernu.



Škoda Auto loni dodala celosvětově přes milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice. Během letošního roku musela několikrát výrazně omezit či zcela zastavit výrobu kvůli nedostatku čipů. Firma očekává, že do konce letošního roku kvůli nedostatku dílů vyrobí zhruba o 250.000 vozů méně. Automobilka Škoda Auto v období od ledna do září téměř zdvojnásobila provozní zisk na 900 milionů eur (zhruba 23 miliard Kč) ze 469 milionů eur před rokem.

Kdo je Thomas Schäfer

Předsedou představenstva automobilky Škoda Auto byl Schäfer zvolen loni 3. srpna. Ve funkci nahradil Bernharda Maiera, který skončil v čele společnosti po necelých pěti letech. Nové funkce šéfa se ujme 1. července příštího roku.



V roce 2012 nastoupil do vrcholového managementu koncernu . Tam nejprve řídil koncernovou zahraniční výrobu, dále byl pověřen jednáními o nových výrobních závodech. Od roku 2015 do nástupu do škodovky byl generálním ředitelem jihoafrického zastoupení koncernu s působností i pro celý subsaharský region. V této funkci se zasloužil o rozvoj prodejní sítě na kontinentu a u některých koncernových značek radikálně pozvedl prodej i výrobu. Byl také prezidentem Africké asociace výrobců automobilů (AAAM).



Thomas Schäfer se narodil 1. dubna 1970 ve městě Marburg v Hesensku. V roce 1994 vystudoval technologii výroby na Berufsakademie v Mannheimu.



Už za studií v roce 1991 začal pracovat u automobilové společnosti v Mannheimu. V letech 1994 až 1998 působil v různých funkcích v závodě v Rastattu a necelý rok působil i v USA. Poté pracoval do roku 2002 na vysokých manažerských postech v pobočce automobilky DaimlerChrysler v Jihoafrické republice.



V roce 2002 Schäfer spoluzakládal pobočku automobilky DaimlerChrysler v Malajsii a ujal se funkce viceprezidenta pro výrobu. V letech 2005 až 2012 pracoval ve vysokých manažerských funkcích společnosti v Německu a v této funkci se podílel i na expanzi vozů Mercedes-Benz do Číny.



Škoda Auto se pod Schäferovým vedením musela hlavně potýkat s dopady šíření nového typu koronaviru a s nedostatkem součástek. Mladoboleslavská automobilka nyní kvůli pandemii vyrábí v Česku zhruba na 75 až 80 procent své kapacity. Denně jí chybí zhruba 800 zaměstnanců. Situaci ve Škodě komplikuje vedle covidu také nedostatek polovodičů. Schäfer na interní konferenci managementu uvedl, že nebýt nedostatku polovodičů, dosáhla by Škoda Auto letos rekordního výsledku, kapacity výroby jsou vyprodané. Firma očekává, že do konce letošního roku vyrobí kvůli nedostatku dílů zhruba o 250.000 vozů méně. Loni firma celosvětově dodala přes milion aut. Škoda kvůli tomu musela v letošním roce několikrát omezit či zcela zastavit výrobu.



Pod jeho vedením Škoda představila několik nových automobilů. Měsíc po nástupu představoval důležitý symbol nové éry automobilky elektrický model Enyaq. Letos v září automobilka uvedla na trh novou fabii. Začátkem června byla v závodě Chakan v indické Púně zahájena sériová výroba modelu Škoda Kushaq. Jde o první sériový model na bázi modulární platformy MQB-A0-IN, kterou společnost speciálně upravila pro indický trh. Tato platforma, za kterou Škoda Auto převzala celosvětovou odpovědnost v rámci koncernu, se bude používat i pro další modely značek a Škoda. Ve střednědobém horizontu se plánuje nabídka modelu Kushaq také v ostatních rychle se rozvíjejících zemích. Nově představila Škoda také model Slavia, opět určený pro indický trh.



Schäfer také musel ve funkci řešit s odbory plánovaný přechod automobilky na výrobu elektromobilů, které mají do roku 2030 tvořit nejméně polovinu modelového portfolia automobilky Škoda Auto. Odbory mladoboleslavské automobilky dnes uvedly, že kvůli změnám ve výrobě způsobených přechodem na elektromobilitu by mohlo v dlouhodobém horizontu přijít o práci až 10.000 zaměstnanců. Schäfer odmítl obavy z možného snižování počtu pracovníků už v září. V dopise zaměstnancům napsal, že Škoda získala od koncernu možnost vyrábět další elektromobily, takže bude možné pracovní místa v českých závodech zachovat. Škoda nyní vyrábí jeden čistě elektrický vůz, kterým je SUV Enyaq iV. Začátkem příštího roku na trh přijde Enyaq iV ve verzi Coupé. Následně bude firma vyrábět další tři elektromobily.