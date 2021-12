Perly týdne: Co akciím přináší první zvýšení sazeb, sílící odkupy a nejhorší firma roku

Asset Management si nemyslí, že posun ve smýšlení Fedu znamená pro akcie červenou, opak ale může platit o „odpadu“ mezi technologickými firmami. ukazuje, co se dělo v minulosti během cyklu zvedání sazeb. Yahoo Finance vyhlašuje nejhorší společnost roku. A ještě více v nových Perlách týdne.

Posun k jestřábům nevadí: Phil Camporeale z Asset Management hovořil na CNBC o tom, že Fed se sice posunul směrem k jestřábům, investoři by ale neměli zapomínat na dvě podstatné věci: To, co na straně sazeb rozhoduje, nejsou u akcií krátkodobé sazby, ale ty dlouhodobé. A ty se stále drží velmi nízko. K tomu se pohybujeme v prostředí silného ekonomického oživení, což ukazuje i samotný Fed. Ten totiž pro příští rok predikuje růst americké ekonomiky o 4 %, což je podle investora dvojnásobek potenciálu amerického hospodářství.

Camporeale připomněl prosinec roku 2018, který přinesl na trhy velkou volatilitu, protože investoři tápali ohledně dalšího vývoje monetární politiky. Nyní ale americká centrální banka dává vodítko v tom, že až do roku 2024 se budou sazby nacházet pod svou neutrální úrovní. Což z pohledu Fedu znamená, že politika bude stále uvolněná. Investor se tedy nedomnívá, že trh by měl kvůli krokům centrální banky trpět, i když se dá čekat vyšší volatilita a to zejména u indexu Nasdaq . Zde se totiž obchoduje i technologický „odpad“, který si nemusí vést dobře. Je tu ale i řada kvalitních firem, které podle slov Camporealeho drží ve svém portfoliu.

Co přinese první zvýšení sazeb: v souvislosti se spekulacemi o tom, kdy začne americký Fed zvedat sazby, ukazuje následující graf. V něm je zobrazen typický vývoj na americkém akciovém trhu poté, co centrální banka poprvé zvedne sazby. Jde konkrétně o průměrné chování trhu počítané z dat od roku 1955. Ukazuje, že akcie mají tendenci růst před zvednutím sazeb i po něm. A to ještě asi devět měsíců, pak následuje zhruba roční období stagnace a poté opět růst. V grafu je šedým polem vyznačeno i rozpětí historického chování akcií. Z něj je zřejmé, že nastaly i situace, kdy trh před i po zvednutí sazeb oslaboval:

Zdroj:

Kdy k prvnímu zvýšení sazeb dojde? Podle následujícího grafu od Bloombergu byla pravděpodobnost růstu sazeb do března příštího roku (včetně) hodnocena ještě v září jako v podstatě nulová. Poté ale začala prudce růst a vyšplhala se až na současných cca 50 %:

Zdroj:

Témata roku: Caleb Silver z Investopedie hovořil na CNBC o tom, že nejvyhledávanějším tématem na jeho portálu byla letos daň z kapitálových zisků. Což je odrazem daňových změn, o kterých hovoří současná americká vláda. Druhým nejpopulárnějším tématem byly fiat peníze, protože lidé se snažili pochopit, jaký rozdíl je mezi nimi a kryptoměnami. Podle experta k tomu přispěl i El Salvador, jehož prezident zavedl kryptoměnu jako oficiální platidlo. Letos byl také velký zájem o vyhledávání témat souvisejících s inflací a tenzemi ve výrobních vertikálách, což podle Silvera přetrvá i do příštího roku. V neposlední řadě pak byl letos patrný zájem o téma krátkých pozic a to zejména v souvislosti s takzvanými meme akciemi.

Odkupy opět sílí: Rok 2020 přinesl propad objemu odkupů akcií prováděných americkými obchodovanými společnostmi. BofA ale v následujícím grafu ukazuje, že odkupy se rychle vzpamatovaly a opět dosahují historicky mimořádně vysokých úrovní:

Zdroj:

Nejhorší firma roku: Na Yahoo Finance před časem vyhlásili firmu roku, kterou se letos stal . Nyní přišel čas na nejhorší společnost roku. Obě vybírali čtenáři portálu a za tu nejhorší považují bývalý , přejmenovaný na Meta. Zdá se tedy, že nové jméno neřeší ani zdaleka všechny problémy, kterým tato společnost čelí. Na Yahoo poukázali na to, že kritizována je ze všech stran, bez ohledu na politické názory a podobně. Někomu se totiž například nelíbí nedostatečná cenzura na platformách firmy, jiní zase kritizují cenzuru přílišnou. Někdo poukazuje na zavádějící informace, jiný zase hovoří o nedostatku prostoru pro svobodu slova.

Akcie Meta letos sice posilují, ale ve srovnání s celým trhem nijak mimořádně a na Yahoo poukázali na to, že vrcholu dosáhly v září. A od té doby znatelně oslabily. Minulý rok byla za nejhorší na Yahoo Finance vyhlášena společnost Nikola. U ní se touto dobou hodně hovořilo mimo jiné o jejím videu, které mělo zobrazovat plně funkční tahač firmy, ale ve skutečnosti šlo jen o vůz bez skutečného pohonu.