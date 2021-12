Po svátcích zahájí obchodování smíšeně. Česká ekonomika by mohla příští rok zrychlit na 3,9 procent

Příští rok může růst české ekonomiky podle ministerstva financí zrychlit na 3,9 %. Varianta koronaviru omikron s mírnějšími příznaky se dále celosvětově šíří a během svátků způsobila zrušení více než 2 800 letů v USA. Nezastavila ale fanoušky nového filmu Spider-Man: Bez domova, který se již stal za letošek celosvětově nejvýdělečnějším filmem. Čínská centrální banka včera přislíbila větší podporu reálné ekonomice, avšak plánuje se tvrdší dohled nad primárními úpisy. Obchodování v Asii a evropské i americké futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy jsou smíšené. Euro Stoxx 50 -0,5 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX -0,5 %. Americké futures jsou rovněž smíšené: Dow Jones mini -0,1 %, S&P 500 mini -0,0 % a Nasdaq 100 mini +0,1 %.



Růst české ekonomiky může v roce 2022 zrychlit na 3,9 % z letošních 2,5 % a inflace dosáhne 5,5 %, vyplývá z pravidelného průzkumu ministerstva financí.



Pro povinné očkování proti covidu-19 se v dnešním vánočním poselství vyslovil prezident Miloš Zeman. Považuje ho za nejjednodušší cestu, jak potlačit koronavirovou pandemii. Nová vláda Petra Fialy podle něj musí prioritně řešit právě covid-19, rozpočtový schodek, ale také ceny energií. V té souvislosti Zeman vybídl k tomu, aby kabinet Česko vyvázal ze Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), která podle něj růst cen způsobuje. Podle vládních politiků se však prezident při argumentaci proti dohodě dopustil nepřesností, šíření fám či dezinformací.



Obchodování v Asii je dnes smíšené. Akcie v Japonsku klesaly poté, co v zemi za 24 hodin napadla rekordní sněhová pokrývka dosahující místy až 71 centimetrů, která ochromila dopravu.



Čínská centrální banka včera přislíbila větší podporu reálné ekonomice a větší ochranu práv těch, co kupují nemovitosti. Slíbila rovněž, že její politika bude více vpřed hledící, cílenější a autonomnější. Zdůraznila také cíl „zdravého“ růstu v realitním sektoru. Postoj čínské centrální banky se tak vychyluje od postoje amerického Fedu a dalších centrálních bank, které naopak stimuly utahují, aby omezily inflaci. A turecký prezident Erdogan oznámil, že opouští změnu úrokových sazeb jako nástroje pro kontrolu cenových tlaků.



Naopak utahovat plánují čínští regulátoři v oblasti primárních úpisů, kde chtějí zakázat úpis firem, který by mohl představovat národní bezpečnostní hrozbu.



Varianta koronaviru omikron se dále šíří celosvětově a během svátků způsobila zrušení více než 2 800 letů v USA. Nejvyšší americký zdravotnický poradce Anthony Fauci nabádá k opatrnosti, protože i případy s variantou omikron mohou zahltit nemocnice i přes to, že symptomy jsou evidentně mírnější.



Opatrnost před covid-19 však nezastavila fanoušky posledního filmu se Spider-Manem od Group a Marvel Studia ze skupiny před návštěvou kin. Tento nový kasovní trhák utržil přes 1 miliardu dolarů, čímž se stal celosvětově nejvýdělečnějším filmem letošního roku. Jen v USA si za víkend zapsal 81,5 milionu dolarů.