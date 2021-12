Rozbřesk: Do nového roku s vysokou inflací a sazbami

Hlavní událostí uplynulého týdne bylo jednoznačně poslední letošní zasedání bankovní rady k měnovým otázkám. ČNB se i tentokrát rozhodla překonat očekávání a zvýšila své sazby o jeden procentní bod. Svoji hlavní úrokovou sazbu tak dostala už na úroveň 3,75 %, kde byla naposledy před zhruba 13,5 lety. Ale to nebylo zdaleka vše, protože bankovní rada dala jasně najevo, že se zvyšováním úrokových sazeb hodlá pokračovat dál.

Ekonomika si vede lépe, než ČNB předpokládala, rychleji rostou i mzdy a zejména pak inflace, která se stále více vzdaluje od horní hranice tolerančního pásma. A snad tomu nemůže být ani jinak v malé otevřené ekonomice navíc napojené do evropského energetického trhu. Při pohledu na vývoj cen komodit, energií nebo třeba cen výrobců napříč kontinentem je evidentní, že se šestiprocentní inflací není ČR až tak ojedinělá. Zvlášť když do inflace započítáváme tzv. imputované nájemné, které k českému růstu cen aktuálně přidává téměř 1,5 procentního bodu navíc. ECB, která na rozdíl od ČNB cíluje harmonizovanou inflaci, je tohoto problému vzhledem k nezapočítávání nepříjemných výsledků z realitního trhu ušetřena.

Tak nebo tak ČNB se rozhodla vytáhnout úrokový diferenciál už na 425 základních bodů. S ohledem na dlouhodobou pasivitu ECB je jen otázkou, kdy se tento diferenciál rozšíří na 500 bodů. Nezbývá než si počkat, jak se s takovým stimulem vypořádá koruna, kterou sice v poslední době zajímaly spíš negativní covidové statistiky, avšak s uklidněním situace se její citlivost na úrokové sazby opět zvýší.

Kalendář událostí pro tento týden téměř zeje prázdnotou. Poslední týden v roce bude ve znamení slábnoucí likvidity na trzích a dovolených ve statistických úřadech, takže další várka podstatných dat přijde na řadu se zpožděním až na začátku nového roku. Do konce stávajícího roku tak trhy čekají už jen dílčí data z amerického trhu práce, index nákupních manažerů z Chicaga a Číny. Z domácí ekonomiky nás dnes čekají prosincové výsledky průzkumu podnikatelské a spotřebitelské důvěry. Další čísla – především celoroční schodek státního rozpočtu, index nákupních manažerů v průmyslu za prosinec a dále pak listopadové výsledky z reálné ekonomiky – přijdou na řadu až v průběhu prvního týdne nového roku.



Koruna

Rozhodnutí ČNB zvýšit sazby o jeden procentní bod dalo koruně impuls k návratu do blízkosti hranice 25 EUR/CZK, tedy na úroveň prognózy ČNB pro čtvrtý kvartál. Obchodování v posledních dnech roku bude nejspíš ve znamení slabší likvidity. Je pravděpodobné, že koruna znovu otestuje pětadvacítku, kterou trvaleji prolomí hned v úvodu roku. Úrokový diferenciál i ústup pandemie jí v tuto chvíli hraje do karet.



Zahraniční forex

Dolar se těsně před Vánocemi pohyboval kolem úrovně 1,132 a hledal si další směr. Příznivější zprávy z ekonomiky spolu s nadějnými informacemi o nové variantě koronaviru by mu mohly zajistit podporu i v posledním týdnu roku, kdy kromě dílčích statistik z trhu práce a chicagského indexu nákupních manažerů nejsou na programu žádné zásadní statistiky.