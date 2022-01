Rozbřesk: Inflace jako hlavní politické téma roku 2022 a koruna díky ČNB silnější

Není žádným tajemstvím, že inflace rozděluje společnost. Zejména ta energetická a potravinová výrazně více zasahuje relativně chudší část populace. Zatímco lidem s vyššími příjmy “pouze” snižuje úspory “odkládané” do investic, nízkopříjmové skupiny nutí činit velmi těžké volby a bolestivé úsporné kroky. Proto bude inflace také jedním z hlavních témat politických soubojů relativně rušného roku 2022.



V dubnu se konají francouzské prezidentské volby, kde vysoké ceny a zdražování pohonných hmot (dané vyššími daněmi) v roce 2018 nastartovalo protesty hnutí žlutých vest. President Macron chce podobnému fiasku předejít, a proto ke konci uplynulého roku vyplatil 100eurový příspěvek 36 milionům pracovníků s nižšími a středními příjmy.



Během jara vysoká inflace bezesporu ovlivní také maďarské volby, kde Viktor Orbán dostal po dlouhé době konečně silného vyzyvatele - konzervativního starostu Petera Markaie Zaye. I když sociální výdaje rostou před volbami nevídaným tempem a maďarské domácnosti jsou přece jen na vyšší inflaci zvyklé, ke konci roku 2021 byla velká část z nich rychlým růstem cen zaskočena - inflace dosáhla 14letých maxim.



V listopadu pak Joea Bidena v USA čeká těžká zkouška - volby do Kongresu (tzv. mid-term elections) mohou ukončit nadvládu demokratů nad jednou anebo dokonce oběma komorami Kongresu. I když témat ve volbách bude řada, velkými “bičem” na vládnoucí demokraty bude akcelerující inflace, která v listopadu dosáhla 39letých maxim (6,8 %).



A v neposlední řadě inflace ovlivní už tak vyostřenou debatu o “zelené legislativě” uvnitř EU. Je jasné, že vyšší inflaci jsou disproporčně lépe připraveny snášet regiony s vyššími příjmy (většinou na západě) než s nižšími příjmy (střední a východní Evropa). I když je dnes inflace primárně poháněná pandemií COVID-19, dekarbonizační snaha v sobě skrývá další inflační potenciál, kteří nejsou připraveni snášet všichni stejně. I před pandemií COVID 19 a nástupem vysoké energetické inflace více než třetina Rumunů neměla adekvátní teplotu v bytě a v Bulharsku se tzv. “energetická” chudoba podle některých odhadů týkala až čtyřiceti procent populace. Výrazné zdražení energií problém ještě vyostří a bude v těchto zemích dopadat úplně jinak než v západní Evropě - v Nizozemí nebo Dánsku se energetická chudoba týká řádově jen několika procent domácností.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se přes svátky probojovala pod psychologickou hranici 25,00 EUR/CZK, což ji otevírá dveře k dalšímu postupu k silnějším úrovním. My po revizi našeho výhledu na ČNB (sazby by měly doputovat na začátku roku alespoň na 4,50 % s rizikem, že to bude více) budeme přehodnocovat i náš výhled na českou korunu směrem k silnějším úrovním. A to zejména pro začátek roku 2022, kde jsme před prosincovým zasedáním ČNB počítali s relativně mírnými zisky české měny. Na horizontu 3 měsíců nově očekáváme korunu na 24,70 (dříve 25,10) a na horizontu 6 měsíců na 24,50 (dříve 24,70).



Zahraniční forex

Nový rok startuje pěkně zostra, když eurodolar čeká v tomto týdnu série důležitých dat na obou stranách Atlantiku. Kromě toho, že dnes si prohlédneme, jak se změnily podnikatelské nálady (PMI resp. ISM), tak na konci týdne bude trh konfrontován s inflací v eurozóně a statistikami z amerického trhu práce (obojí za prosinec). Mezitím je ovšem zajímavé sledovat růst úrokových sazeb eurozóně, který se rozjel těsně před Vánoci a zjevně pomáhá euru. V tomto ohledu mohou být data o inflaci velmi důležitá.



Ropa a zlato

Ropa WTI i Brent ukončily výjimečný rok propadem o 2 procenta a naopak Troyská unce zlata posílila takřka o 1 procento.



Akcie

Poslední obchodní seance loňského roku nebyla obohacena makro ekonomickými daty a tedy vše bylo „pouze“ na společnostech a jejich výkonech. K hvězdám pátečního dne patřila většina farmaceutických firem. Mezi lídry se zařadila i automobilka Ford, jenž přidala více jak jedno procento. V potížích se minulý týden nacházeli provozovatelé výletních zaoceánských lodí. Firmy zakončily minulý týden dalším propadem hodnoty, NCLH -1,24 %, CCL -1,95 %, RCL -0,58 %. Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,2 % (36.338 b.), S&P 500 o 0,3 % (4.766 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,6 % (15.644 b.).