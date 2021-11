Nissan v příštích pěti letech investuje do elektrifikace dva biliony jenů

Japonská automobilka Nissan Motor v příštích pěti letech investuje dva biliony jenů (zhruba 400 miliard Kč), aby zrychlila elektrifikaci svých vozů. Chce tak v tomto rychle rostoucím odvětví držet krok s konkurencí. Třetí největší výrobce vozů v Japonsku to uvedl ve svém dnešním sdělení.



Je to poprvé, co výrobce jednoho z prvních elektromobilů na světě pro masový trh odhalil kompletní plán elektrifikace, uvedla agentura Reuters. Nissan už před více než deseti lety představil elektromobil Leaf.



Konkurence jako Motor nebo americká se svými elektromobily dál pokročila, a Nissan se proto rozhodl investovat na tomto poli dvakrát více, než v předchozích deseti letech. Firma dnes uvedla, že do roku 2030 představí 23 elektrifikovaných vozidel, včetně 15 čistých elektromobilů. Do osmi let chce snížit náklady na lithium-iontové baterie o 65 procent.



Cílem Nissanu jsou elektromobily dostupnější pro více řidičů. "Pokročíme v našem úsilí o demokratizaci elektrifikace," řekl v online prezentaci generální ředitel Makoto Ušida.



Některé analytiky plán Nissanu nezaujal. Poznamenali, že ve hře o elektrifikaci firma už za konkurencí zaostává.



Počet registrací nových elektromobilů na světě v roce 2020 vzrostl o 41 procent. A to přesto, že se celkový trh s automobily podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) loni zmenšil téměř o šestinu.