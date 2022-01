Dosáhnout pěkného zisku je na ESG fondech čím dál těžší, přesto zůstávají v oblibě investorů

Udržitelné investice jsou v hledáčku mnoha investorů, ale dosáhnout na nich slušného výnosu je čím dál těžší. Podle zprávy měl průměrný aktivně spravovaný fond zohledňující environmentální, sociální a řídicí aspekty podnikání oproti celosvětovým akciím horší 12-měsíční výkonnost o zhruba 140 bazických bodů. "Vygenerovat alfu je stále náročnější," napsali analytici vedení Eugenem Klerkem ve zprávě zveřejněné minulý měsíc.







Podle měli manažeři ESG fondů strategii nadvážit technologické akcie a podvážit energetiku. To by sice mohlo fungovat dobře v minulosti, ale ne loni vzhledem k silnému oživení mnoha akcií v sektoru fosilních paliv. ESG také trpělo loňským tristním výkonem akcií obnovitelných zdrojů poté, co v roce 2020 rostly. Nabobtnalé valuace některých obnovitelných akcií zasáhly očekávané rostoucí výnosy dluhopisů, což je téma, které může být letos klíčovým rizikem, když se Fed minulý měsíc obrátil jestřábím směrem.





Ale nadšení investorů, zdá se, nezpomaluje. Příliv peněz do globálních akciových ESG fondů vzrostl loni do listopadu o 73 % a tekla do nich jedna třetina celosvětového přílivu kapitálu, říká stratég BofA Savita Subramanian. „Navzdory zvratům v makro trendech, jako je inflace a politika centrálních bank, zůstaly kladné a silné toky ESG fondů konstantní.“





Pokud jde o valuace, některé z nejlépe hodnocených ESG akcií se obchodují s prémií, a to zejména v sektoru obnovitelné energie. Kvintil s nejlepším hodnocením u environmentálních akcií (E) na indexu MSCI vykazuje 38% prémii ve srovnání se svými protějšky s nízkým hodnocením, zatímco nejlépe hodnocené akcie zaměřující se na férové řízení (G) mají prémii jen 7 %. Akcie s nejlepším hodnocením v oblasti sociální politiky (S) se obchodují s 11% prémií, uvádí data Sustainalytics. I na letošek je hlavním bodem zájmu stratégů v čele s Rolandem Kaloyanem evropská Zelená dohoda. „EU je jedním z největších dovozců fosilních paliv, a proto je energetický přechod i o snižování expozice EU vůči externím dodavatelům,“ domnívají se tito stratégové.







Analytici , včetně Jeana-Xaviera Heckera, tvrdí, že přesměrování finančních prostředků i jejich další příliv by měl pokračovat. Odhadují, že více než polovina aktiv držených v evropských fondech by se mohla do poloviny roku 2022 označit za ESG, ve srovnání s přibližně 37 % na konci třetího čtvrtletí loňského roku. Hecker poznamenává, že konsensuální očekávání trhu jsou taková, že ESG bude v příštích třech letech nadále překonávat trh, což je možným znamením, že se zelené investice již staly mainstreamem.



Zdroj: Bloomberg