Víkendář: Je ESG investování jen marketing, nebo přináší hmatatelné výsledky?

Takzvané ESG investování, které by mělo být zaměřeno na společnosti chovající se zodpovědně k životnímu prostředí a společnosti, je již několik let jedním z hlavních investičních témat. A názory na jeho skutečné přínosy se liší. Například bývalý ředitel ESG divize společnosti Tariq Fancy v březnu letošního roku napsal pro USA Today, že Wall Street dělá z udržitelného investování jen marketing a odvádí tak pozornost od podstaty celé věci. Na VoxEU byla nyní zveřejněna studie, která se zabývá právě reálnými důsledky ESG investic. Vyznívá podobně jako Tariqův pohled, nebo tvrdí něco jiného?



Sudipto Dasgupta, Thanh Huynh a Ying Xia zkoumali, zda investoři držící se zásad ESG mají reálný vliv na chování společností. Připomínají, že do fondů, které se podle svých stanov drží zodpovědného investování, již přitekl obrovský objem kapitálu. Zatím se ale diskutuje o tom, zda skutečně přináší nějaké hmatatelné výsledky. Zmínění ekonomové na základě své analýzy tvrdí, že ano. Opírají se přitom o data související s kroky americké Agentury pro ochranu životního prostředí US Environmental Protection Agency (EPA).



Ekonomové tvrdí, že zodpovědné fondy aktivně ovlivňují chování firem, do kterých investovaly. Což se dá dokázat tím, jak se takové společnosti chovají v případě, že EPA podnikla určité kroky vůči jiným společnostem s cílem napravit jejich chování ve vztahu k životnímu prostředí. EPA totiž provádí vlastní inspekce a šetření ve firmách, a to zejména v případě, že kroky místních úřadů jsou považovány za neadekvátní a firma by mohla výrazně poškodit životní prostředí. EPA následně stanovuje pokuty a tresty.



Data ukazují, že pokud EPA provedla inspekci související s emisemi v nějaké společnosti, projevilo se to na chování jiných firem ve stejném odvětví v celém regionu. Přesněji řečeno, po zásahu EPA v nějaké společnosti došlo ke snížení emisí ve firmách, kde EPA žádné kroky nepodnikla. Podstatné pak je, že podle dat je tento efekt dvojnásobně silný u firem, které jsou vlastněny zodpovědnými investičními fondy.



Podle ekonomů kroky EPA vedou další firmy k přehodnocení pravděpodobnosti, že agentura zasáhne i u nich. U zodpovědných fondů pak dochází ještě k tomu, že tlačí na management firem a továren, aby snížil emise. Tyto fondy se totiž snaží „uchovat si ESG profil tak, aby jim pomáhal získávat kapitál.“ Data také ukazují, že snižování emisí v dalších společnostech není významné v případě, že již jsou hodně vzdáleny od firmy, kde zasáhla EPA.



K uvedenému pak ekonomové popisují ještě jeden podstatný efekt: Pokud firmy v reakci na kroky EPA snižují své emise, mohou tak činit i „přesunem emisí do továren, které jsou více vzdáleny oblasti, kde EPA zakročila.“ Platí to zejména o společnostech, které mají větší flexibilitu ve svém provozu a mohou například využívat různé materiály či přesouvat výrobu. I zde se ale ukazuje vliv zodpovědných fondů, protože podle ekonomů tento efekt nenacházíme tam, kde jsou tyto fondy aktivní. „V naší analýze ukazujeme, že role regulátora a společensky zodpovědných investorů se navzájem doplňují, i když jejich cíle nejsou úplně stejné,“ uvádějí ekonomové na závěr.



Zdroj: VoxEU