Goldman Sachs: Extrémně optimističtí ohledně komodit, supercyklus pokračuje

Na otázku, zda má pro letošní rok býčí výhled pro komodity, odpověděl komoditní stratég Jeff Currie na Bloomberg Markets, že „extrémně býčí“. Opírá se o vysoké valuace akcií a řadu „dislokací“ na různých komoditních trzích včetně energetiky. V systému je také „stále hodně peněz“. Currie se tak podle svých slov stále drží své teze, se kterou přišel už v roce 2020 a podle které nastal nový komoditní supercyklus. Ten by nemusel trvat roky, ale možná celé desetiletí.



Na dotaz týkající se ropy a těžby v Rusku stratég odpověděl, že na této zemi jsou znát dopady sankcí, které omezují tok kapitálu a následně investice do ropného sektoru. Rusko tak kvůli nedostatečným investicím není schopno dosáhnout potřebného objemu těžby. Ve srovnání s obdobím před pandemií pak podle stratéga existují jen dvě země, které jsou nyní schopny těžit více. Jsou jimi Saúdská Arábie a Spojené Arabské Emiráty. Ostatní s těžbou „zápasí“ a nejsou schopni dosáhnout produkce na předpandemické úrovni. Což platí i o Spojených státech.



Poptávka se bude podle experta zvyšovat u uranu. Míní totiž, že po celém světě roste přesvědčení, podle kterého se bude změna klimatu řešit jadernou energií. Tedy použitím uranu, a to zejména v mikroreaktorech. Zlomem by tu přitom mohl být posun v některé z evropských zemí, která by začala považovat jadernou energii za něco, co je v souladu s ESG. Pro ropu má pro první čtvrtletí letošního roku stratég nastaven cíl na 85 dolarů za barel. Pokud by ale těžba v Íránu zaostávala za očekáváním, ceny by se přehouply přes 90 dolarů za barel.



Currie zavzpomínal na to, jak se před lety spálil s vysokými odhady ceny ropy a odmítl dát v rozhovoru přesný cenový cíl pro delší období. Míní ale, že ceny této komodity bude podporovat velký objem likvidity ve světové ekonomice a to, že globální hospodářství je na ně také méně citlivé, než tomu bývalo dříve. Nebude ale hrát stabilizační roli OPEC, který by zasáhl v případě, že by se cena začala šplhat na výrazně vyšší úrovně?



Currie v této souvislosti opět poukázal na problémy s navyšováním těžby, které jsou mimo jiné spojené s nedostatkem kapitálu, který by investice do této oblasti financoval. „Nikdo nemá tohle odvětví rád, nikdo jej nefinancuje, a pokud nejsou finance, nikdo do těžby neinvestuje. A mně se nezdá, že by se to mělo změnit,“ uvedl Currie.



Ohledně kovů expert poukázal na to, že v souvislosti s Čínou se sice hovoří o ochlazování realitního trhu, ale třeba naprostá většina projektů souvisejících se společností Evergrande je opět v aktivním stavu. Celkově se Currie domnívá, že poptávka po komoditách typu měď či nikl zůstane silná jak ze strany Číny, tak na globální úrovni. Připomněl, že minulý rok byla ekonomická politika v USA uvolňována, zatímco v Číně platil opak a na globální úrovni se oba směry zhruba vyrušily. Letos se sice bude v USA utahovat, ale Čína svou politiku zase uvolní.



Zdroj: Bloomberg Markets