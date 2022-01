Konsolidace výnosů je pro akcie plus. Inflace překvapení nepřinesla

Zdá se, že krátkodobá vlna růstu dluhopisových výnosů, která dostala zkraje roku akcie pod tlak, je za námi. Trh se srovnal s předpokládaným zvedáním sazeb a přešel i dnešní inflační data. Jsou sice vysoká, ale zároveň nepřinesla další překvapení, zrychlení cen je už nevýrazné a investoři tuší, že vrchol inflace je blízko.

Díky tomu dochází i ke konsolidaci výnosů. V USA je jejich pohyb smíšený, v Evropě dochází k poklesu hlavně u delších splatností. Na akciích je znát největší úleva z tohoto vývoje u technologického sektoru.

Vzhledem k nastolené budoucí měnové politice a stále i zvýšené inflaci je velmi pravděpodobné, že se výnosy výhledově znovu začnou zvedat. Pokud však Fed nesáhne po agresivním kvantitativním utahování, na delších splatnostech by to už nemuselo být o moc. Právě tempo vyfukování bilance tak nyní vidíme jako důležitý faktor pro obchodování a pochopitelně i riziko.

Akciové indexy měly po inflaci nejprve tendenci navyšovat zisky, ale ty se momentálně už ztenčují: Nasdaq a S&P 500 přidávají asi 0,3 procenta. V Evropě DAX roste o 0,4 pct, CAC 40 a FTSE 100 se obchodují výš o 0,8 pct a AEX přidává přes procento. Eurodolar se s větším tržním optimismem zvedl na 1,1420. Zlato postoupilo lehce nahoru, ropě pomohla výš zpráva o značném poklesu zásob v USA.

Koruně se dnes dařilo posilovat, a to hlavně k dolaru, vůči němuž se obchoduje na 21,35. Domácí inflace vyšla v souladu s odhady. Začátkem letošního roku by mohla vykázat až dvouciferné hodnoty, jak upozornilo už pár členů bankovní rady i šéf měnové sekce ČNB. Zároveň zůstávají centrální bankéři velmi aktivní v ujišťování, že sazby půjdou ještě vzhůru. Marek Mora čeká ještě jedno až dvojí zvýšení, přičemž v únoru by to mělo být o více než 25 bodů. Hlavní sazba podle něj bude muset nad 4 procenta a neexistuje žádný strop, přes který by centrální banka nešla. Tomáš Holub říká, že ČNB může jít se sazbami až do blízkosti 5 procent. Na tyto komentáře už koruna tolik nereaguje a místy má tendenci své zisky lehce korigovat. Kurz by se tak mohl po poklesu v posledním měsíci začít stabilizovat.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:10 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3639 -0.2186 24.4663 24.3493 CZK/USD 21.3260 -0.7077 21.5170 21.3220 HUF/EUR 355.3934 -0.5370 357.6300 355.1200 PLN/EUR 4.5295 -0.4967 4.5443 4.5250

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2652 -7.0293 7.2661 7.2270 JPY/EUR 131.1060 0.0187 131.4690 130.9970 JPY/USD 114.7450 -0.4770 115.5060 114.7540

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8345 0.0780 0.8349 0.8328 CHF/EUR 1.0456 -0.4322 1.0503 1.0451 NOK/EUR 9.9372 -0.6133 9.9786 9.9099 SEK/EUR 10.2388 -0.4226 10.2872 10.2326 USD/EUR 1.1426 0.5036 1.1427 1.1355

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3757 -0.7979 1.3889 1.3732 CAD/USD 1.2513 -0.4780 1.2578 1.2504