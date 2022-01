Víkendář: Roach o čínské ideologii, americké nerovnováze mezi investicemi a úsporami a přicházejícím oslabování dolaru

Stephen Roach působil jako hlavní ekonom v , nyní je profesorem na Yale University. Pro Bloomberg Markets komentoval svůj pohled na současné dění ve světové ekonomice. Začal Čínou, jejíž vláda podle něj posunula svůj pohled na rovnováhu mezi ideologií, ekonomickou politikou a růstem. V tom smyslu, že ideologie nyní hraje mnohem důležitější roli než v minulosti a je využívána i k tomu, aby vláda „šla po nejdynamičtějším sektoru celého hospodářství“. Tím jsou totiž podle ekonoma čínské internetové platformy.



Čínská vláda se také drží nového plánu, který je nazýván Společná prosperita a jehož základem je výrazná redistribuce příjmů. Ekonomický růst přitom zpomaluje, i když Roache podle jeho slov výrazně neznepokojují problémy společnosti Evergrande. „Byl jsem ohledně Číny pozitivní po celé desetiletí, ale v současnosti to platí mnohem méně,“ dodal ekonom. Bloomberg k tomu dodal, že nyní snížil očekávaný růst čínské ekonomiky v letošním roce ze 4,8 % na 4,3 % s tím, že ekonomika by měla začít nabírat na síle od druhého čtvrtletí.



Na dotaz týkající se inflace Roach odpověděl, že současný i budoucí vývoj v této oblasti je ovlivněn tenzemi v dodavatelských řetězcích. Velká část globálních výrobních vertikál jde přitom právě přes Čínu a problémy v této zemi jsou tak přes tento kanál pociťovány v celém světovém hospodářství. Před pár lety přitom Roach varoval před rizikem stagflace, důvodem byla podle jeho slov křehká nabídková strana. Překvapivý je ale vývoj na poptávkové straně ekonomiky, která je mimo jiné podporována americkou monetární politikou. Roach přitom míní, že Fed je výrazně „za křivkou“. Tedy že posun jeho politiky k menší stimulaci a následně utahování měl začít již před delší dobou.



V současné době se tedy americká ekonomika nachází v situaci, kdy poptávka výrazně převyšuje kapacitu na nabídkové straně celého hospodářství. A sazby Fedu očištěné o inflaci leží na extrémně nízkých hodnotách, což vyvolává velké inflační tlaky. Bloomberg v této souvislosti dodal, že schopnost predikovat další vývoj je v současné době výrazně omezená, a to i na straně centrální banky. A připomněl, že i Roach se v minulosti ve svých predikcích mýlil. Ekonom to potvrdil a poukázal i na poslední čísla z trhu práce, která se znatelně odchylovala od čísel očekávaných. „Predikce jsou těžké a zejména, pokud se týkají budoucnosti,“ zopakoval Roach známé rčení s tím, že v současné době ale jde o extrém.



Roach je známý svou akademickou prací týkající se úspor. V rozhovoru uvedl, že nejvíce sleduje celkové úspory, tedy úspory domácností, firemního sektoru a vlády. Tyto úspory v čistém vyjádření ukazují, jak jsou Spojené státy z vnitřních zdrojů schopny financovat svůj další ekonomický růst. Minulý rok tato míra úspor dosáhla 2 – 3 % HDP, což je výrazně pod úrovní dosahovanou v posledních desetiletích minulého století.



Spojené státy se tedy nachází v situaci, kdy na jednu stranu chtějí mohutně investovat do svého hospodářského rozvoje, celkově ale nemají dost úspor, které by tyto investice financovaly. Takže musí importovat kapitál ze zahraničí, což sebou nese masivní obchodní deficity. Roach pak minulý rok predikoval, že kvůli této potřebě zahraničního kapitálu a hlubokým deficitům nastane tlak na oslabení dolaru. Nyní tuto predikci řadí mezi ty, které nevyšly. Nicméně na principu to podle něj nic nemění a dále se domnívá, že oslabování dolaru tažené nerovnováhou mezi investicemi a domácími úsporami přijde.



Zdroj: Bloomberg Markets