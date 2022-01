Výroba aut loni v ČR klesla o 4,1 % na 1,1 milionu, proti roku 2019 o čtvrtinu

Výroba osobních aut v Česku loni klesla meziročně o 4,1 procenta na 1,105 milionu vozů. Proti předcovidovému roku 2019 to bylo o téměř 23 procent méně. Produkce se výrazněji propadla ve třetím čtvrtletí, kdy kulminovala krize na trhu s polovodiči. Více než 91 procent vyrobených automobilů mířilo na zahraniční trhy. Vyplývá to z údajů Sdružení automobilového průmyslu.



Největší tuzemská automobilka Škoda Auto vyrobila v tuzemských závodech 680.287 vozidel, což je meziroční pokles o 9,2 procenta. Nošovický Hyundai zvýšil přes čipovou krizi výrobu meziročně o 15,2 procenta na 275.000 automobilů. Produkce v kolínské Toyotě klesla o 8,9 procenta na 149.936 aut. Z celkového počtu vyrobených aut bylo 121.262 ks elektrických, což odpovídá podílu na celkové produkci 11 procent.



V globálně propojeném odvětví se podle výkonného ředitele sdružení Zdeňka Petzla naplno projevily následky pandemie covidu-19. Autoprůmysl čelil nedostatku vstupních surovin, materiálů a klíčových komponentů. Celosvětová krize na trhu s polovodiči pak vedla k výraznému útlumu výroby automobilů po celém světě. Řada automobilek, a tedy i jejich dodavatelé, byla nucena v průběhu roku zpomalovat či zastavovat své výrobní linky. To vše při extrémním nárůstu cen vstupů, dopravy a energií.



"Odhadujeme, že kvůli čipové krizi nebylo v České republice v roce 2021 vyrobeno až 300.000 osobních vozidel, o která by jinak na trhu byl zájem. V roce 2022 bychom se opět mohli vrátit k růstovým hodnotám, byť situace s dodávkami čipů i dalších komponentů zůstává nadále napjatá," dodal Petzl.



Produkce autobusů loni meziročně klesla o 2,4 procenta na 4947 vozidel. Produkce ve vysokomýtském Iveco CR klesla o 3,4 procenta na 4365 autobusů, SOR Libchavy naopak výrobu zvýšil o 4,9 procenta na 552 vozů, z toho 60 bylo s čistě elektrickým pohonem. Škoda Electric vyrobila v minulém roce šest autobusů.



Společnost Tatra Trucks, která je mezi členy sdružení jediným výrobcem nákladních vozidel, vyrobila 1262 aut, tedy o 6,9 procenta více než v roce 2020. Z toho v Česku automobilka umístila 486 vozidel. Výroba přívěsů a návěsů se loni v Česku zvýšila o 10,5 procenta na 29.231 kusů.



Produkce motorek Jawa Moto loni meziročně vzrostla o 87,2 procenta na 1035 strojů. Jawě se dařilo především na českém trhu s 791 prodanými kusy.