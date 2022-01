Za vrcholem tenzí ve výrobních řetězcích. Optimismus pro letošní i příští rok, říká ekonom Morgan Stanley

Před třemi či šesti měsíci se veškerá diskuse o inflační a makroekonomické situaci točila kolem výrobních vertikál, nyní se zase hovoří jen o monetární politice a zvedání sazeb. Pro Yahoo Finance to uvedl hlavní globální ekonom Seth Carpenter s tím, že podle jeho analýzy jsou ale tenze v dodavatelských řetězcích stále významným tématem. Jak na tom ekonomika v tomto ohledu nyní je a jaký by mohl být další vývoj?



Následující graf ukazuje vývoj indexu tenzí ve výrobních vertikálách tak, jak jej sestavuje . Podle jeho vývoje se zdá, že největší problémy již pominuly a nyní se situace zlepšuje. To by se podle ekonoma mělo projevovat i v poklesu inflačních tlaků a ve druhé polovině roku možná i v přímém poklesu cen.





Zdroj: Yahoo Finance



Fed bude také letos snižovat nákupy aktiv a následně by měl i zmenšovat velikost své rozvahy „krátce poté, co začne zvedat sazby.“ Centrální banka bude přitom podle ekonoma bedlivě pozorovat aktuální vývoj inflace a analyzovat, jak nastavit monetární politiku odpovídajícím způsobem. Na to, aby i příští rok došlo k trojímu zvyšování sazeb, jak se nyní domnívají trhy, by se pak podle ekonoma musela inflace držet na znatelně vyšších hodnotách, než na jakých se podle něj bude skutečně držet, a to i ve světle popsaného vývoje ve výrobních vertikálách.



Ohledně letošního vývoje v americkém hospodářství je Carpenter „dost optimistický“. Stále totiž existuje prostor pro zvýšení spotřeby domácností, na což ukazuje poměr jejich výdajů k příjmům. Vedle toho budou firmy také zvyšovat své zásoby, které se stále nachází na velmi nízkých úrovních. Ekonom tak čeká o něco rychlejší růst ekonomiky, než ukazuje současný konsenzus, a podobné by to mělo být v příštím roce.



Jak vidí Carpenter globální ekonomiku? Podle něj skončilo období synchronizovaného růstu, což je zřejmé na vývoji v Číně, která již minulý rok znatelně zpomalila. Souvisí to s posunem ve vládním přístupu k regulaci a snahou o ochlazení aktivity v realitním sektoru a dosažení větší rovnosti příjmů. očekává, že čínská ekonomika letos poroste mezi 5 – 5,5 %. Což je také mírně nad konsenzem a důvodem je podle ekonoma pozornost, kterou vláda věnuje tomu, aby růst neklesl „příliš mnoho“ a byla zachována rovnováha mezi ním a dalšími cíli. Carpenter tak ohledně Číny zůstává „opatrně optimistický“.



Zdroj: Yahoo Finance, Youtube