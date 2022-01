Evropa se osměluje k růstu, koruna se vydala znovu posilovat

Americký 10Y výnos si už sáhl na 1,90 a trh vyhlíží dvouprocentní hranici. Že by Fed odstartoval v březnu zvyšování sazeb rovnou větším krokem než jen o standardních 25 bps? Takové spekulace se začínají objevovat a zatápějí tak akciím.

Dnes se americká výnosová křivka dál zvedá, ale jen zhruba o jeden bazický bod. O trochu rychleji tentokrát stoupají výnosy v Evropě a německý desetiletý se drží těsně v plusu. Je celkem jasné, že spekulace o měnové politice zrcadlené (kromě jiných) na trhu s dluhopisy zůstanou v centru pozornosti.



I tak se ale evropským akciím po negativním úvodu daří zvedat a ztráty redukovat. Indexy DAX , FTSE 100 či AEX se už nacházejí lehce v plusu, CAC 40 či IBEX 35 si připisují kolem půl procenta. Také americké futures se už vyhouply mírně do zelených čísel.



Inflace v Británii překvapila vyššími hodnotami, ropa naopak začíná z lokálních maxim trochu klesat. Zlato mírně roste. Během dneška se do hry opět zapojí firemní výsledky a znovu se budou hodně sledovat banky - a . Makrodata moc důležitá nebudou.



Koruna se hned v úvodu vydala posilovat a stihla už nasbírat solidní zisky, když se vůči euru obchoduje na 24,28. V tisku se objevil další komentář Jiřího Rusnoka, ale ten by neměl nikoho překvapit. Guvernér ČNB zopakoval, že základní sazba ČNB zřejmě stoupne nad 4 procenta, ale prolomení 5procentní hranice zatím není pravděpodobné.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.2895 -0.4385 24.4395 24.2713 CZK/USD 21.4165 -0.5526 21.5700 21.3910 HUF/EUR 355.9417 -0.5412 358.4800 355.9417 PLN/EUR 4.5266 -0.2252 4.5453 4.5254

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2003 0.0454 7.2053 7.1901 JPY/EUR 129.8650 0.0539 129.9250 129.3720 JPY/USD 114.5190 -0.0698 114.5380 114.2080

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8330 -0.0036 0.8343 0.8322 CHF/EUR 1.0386 -0.0164 1.0391 1.0373 NOK/EUR 9.9455 -0.2803 9.9930 9.9392 SEK/EUR 10.3541 0.0353 10.3725 10.3453 USD/EUR 1.1340 0.1227 1.1347 1.1319

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3883 -0.2499 1.3933 1.3881 CAD/USD 1.2483 -0.2314 1.2526 1.2479