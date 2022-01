Amazon otevře první kamenný obchod s oblečením, kde využije moderní technologie

Americký internetový prodejce letos otevře svůj první kamenný obchod s oblečením, který bude využívat moderní technologie. Mimo jiné zákazníkům za pomoci algoritmu nabídne, co by si měli vyzkoušet. Informují o tom dnes tiskové agentury. Akcie rostou v pre-marketu o necelé 1 %.



Obchod Style blízko Los Angeles bude mít rozlohu 2787 metrů čtverečních. Modelové zboží bude umístěno na stojanech a zákazníci si pomocí mobilní aplikace Amazonu naskenují kód zboží, které se jim líbí, a vyberou barvu a velikost, kterou požadují. Aby si mohli vyzkoušet oblečení, zařadí se do virtuální fronty na zkušební kabinku, kterou odemknou svým chytrým telefonem, jakmile bude připravena.



Zkušební kabinka bude vypadat jako šatna s osobním prostorem, ze které nebude muset zákazník odejít, pokud bude chtít pokračovat v nákupech, uvedla výkonná ředitelka Style Simoina Vasenová. V každé kabince bude dotyková obrazovka, pomocí které bude moci nakupující požádat o další zboží. To mu personál obchodu doručí do bezpečné oboustranné skříně do několika minut.



"Je to jako kouzelná skříň se zdánlivě nekonečným výběrem," uvedla Vasenová. Kromě oblečení bude obchod nabízet i obuv a doplňky.



Dotykové obrazovky také kupujícím navrhnou zboží k vyzkoušení. si uchová záznamy o zboží, které zákazník naskenuje, a jeho algoritmus na základě toho nabídne zákazníkovi další, podobné zboží. Zákazníci také budou moci vyplnit dotazník o svém stylu. Když vstoupí do zkušební kabinky, budou pak mít připravené nejen zboží, které si vybrali, ale také další, které vybral .



Amazon už dříve představil technologii, která pomáhá zákazníkům při výběru oblečení. Nový obchod má za cíl přilákat širokou škálu kupujících a nabídnout stovky značek, dodala Vasenová. Odmítla však uvést jakékoliv další podrobnosti.



Vstup Amazonu do kamenných obchodů s módou přichází v době, kdy podnik sesadil firmu Walmart z prvního místa v prodeji oblečení v USA, mimo jiné díky rozmachu prodeje přes internet v době pandemie. se v posledních letech prosazuje v oblasti módy, včetně prodeje vlastních značek. V září 2020 spustil internetový obchod s názvem Luxury Stores.