K zastavení růstu inflace je nutná reakce měnové politiky, říká Holub z ČNB

Reakce České národní banky je nezbytná k tomu, aby se prudké zrychlení inflace stalo skutečně jen dočasným jevem, uvedl člen bankovní rady Tomáš Holub v prezentaci, kterou ČNB ve čtvrtek zveřejnila na svém webu.

Nárůst CPI sám o době dočasný není, neboť je rozšířen napříč téměř všemi složkami cenového koše a podporován vysokou domácí a zahraniční poptávkou a prudce rostoucími cenami energií a komodit, uvedl Holub.

"Reakce centrální banky je to, co činí nárůst inflace dočasným," uvedl Holub v prezentaci připravené v anglickém jazyce pro ekonomickou konferenci. "Bez měnověpolitické reakce by nárůst inflace přinesl rizika odpoutání inflačních očekávání od (dvouprocentního inflačního) cíle."

Holub v prezentaci také uvedl, že klíčovou roli při navracení inflace zpět k cíli hraje posilování koruny vůči euru.

Česká měna dnes zapsala čerstvé 10leté maximum na úrovni 24,200 za euro, nadále podporována rozšiřujícím se úrokovým diferenciálem.

Zdroj: Reuters, ČNB