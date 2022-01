Akcie před Fedem rostou. Dnešní jednání je důležité, ale zásadní je i pohled za něj

Americké akcie včera nakonec spadly, ale futures naznačují, že se propad v úvodu mohou snažit nahrazovat. Evropa se obchoduje vysoko v zeleném, když DAX , CAC 40 i AEX přidávají přes 2 procenta. Viděli jsme dost divoké reakce na výsledky nebo Vestas, ale ve finále akcie stoupají a je vidět, že se trh osměluje do sázek na růst.

Dnes jsou na programu další výsledky včetně Tesly nebo Intelu, nejvíc se ale čeká na Fed, který výsledek svého dvoudenního zasedání zveřejní ve 20 hodin.

Situaci kolem měnové politiky jsme už věnovali hodně prostoru začátkem týdne. Momentálně to vypadá, že trh sází na to, že pravděpodobný výsledek je do cen dostatečně započítán a nepřijde další negativní (jestřábí) překvapení. To je klidně možné, v měnovém výboru převažují holubice a rétoricky se předseda Powell bude snažit být maximálně podpůrný - samozřejmě v rámci možností boje s inflací.

To znamená, že zasedání může trhům přinést krátkodobou úlevu, která by byla nejvíce vidět zřejmě na rizikových oblastech jako technologický sektor, který je hodně stlačený dolů. Samozřejmě náznak razantnějšího postupu proti inflaci by trhy naopak nesly velmi nelibě. Je však důležité se podívat i za rámec toho, jestli dnes Fed překvapí tím nebo oním směrem. Nic se totiž nezmění na tom, že je před námi období, kdy se peníze budou z ekonomiky a trhů stahovat. Zároveň je tu zpomalování ekonomiky včetně zhoršujících se výhledů a zatím ne úplně přesvědčivá výsledková sezóna, která naznačuje přerušení série velice úspěšných kvartálů.

Když to dáme dohromady, až trh najde dno, návrat zpět na maxima bude složitější než v předchozích případech, kdy se zpět do akcií valila vlna volného kapitálu. Pro udržení rychlejšího trendu, na který akcie najely po korona-výplachu 2020, už podle nás nejsou podmínky. Ačkoli v postupný obrat nahoru věříme, růst dál během roku čekáme kostrbatější a pomalejší.

Americké dluhopisové výnosy dnes rostou asi o jeden bazický bod, v Evropě jsou změny celkově malé. Eurodolar se houpavě posouvá níž. Dnes je ovšem nad včerejšími minimy a obchoduje se na 1,1285. Zlato trochu slevuje ze včerejších zisků a ropa míří nahoru. Koruna se konsoliduje lehce pod 24,50 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:23 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5049 0.0140 24.5385 24.3905 CZK/USD 21.7040 0.1292 21.7285 21.5645 HUF/EUR 359.5900 0.2985 359.8100 358.2700 PLN/EUR 4.5885 0.1022 4.6022 4.5772

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1386 -0.1687 7.1541 7.1304 JPY/EUR 128.8090 0.0952 128.9360 128.6050 JPY/USD 114.1360 0.2345 114.1900 113.7840

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8355 -0.1268 0.8372 0.8354 CHF/EUR 1.0388 0.0973 1.0391 1.0368 NOK/EUR 10.0263 -0.6653 10.1019 10.0210 SEK/EUR 10.4360 -0.3081 10.4835 10.4336 USD/EUR 1.1282 0.0807 1.1300 1.1280

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3955 -0.1535 1.3986 1.3933 CAD/USD 1.2590 -0.2693 1.2631 1.2564