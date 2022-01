Reuters: Kolik operátorů je už hodně? Italská telco dohoda může v Evropě otevřít stavidla

Více operátorů je lepší než méně. Tak to má Brusel v Evropě rád a šéfové velkých evropských telekomunikačních firem si často stěžují na přítěž, kterou vidí v nadměrné konkurenci v Evropě. Něco na tom bude, píše sloupkař agentury Reuters Ed Cropley.

Čína a Spojené státy mají mnohem větší trhy než kterákoli evropská země. Jsou na nich přitom jenom tři hráči. Znamená to, že tamní telekomunikační firmy jsou ziskovější a mají větší kapacity na obrovsky nákladné zavádění 5G sítí a širokopásmového připojení přes optická vlákna. Podle dosahuje návratnost investic u amerických operátorů jako nebo Communications zhruba 11 % ve srovnání s pouhými 5 % u jejich protějšků ve Francii a v Británii.

Na tři hráče by se nyní mohl zúžit trh v Itálii, napsal Reuters. Francouzský magnát Xavier Niel, respektive italská divize jeho impéria Iliad, jedná podle zdrojů Reuters o fúzi s britským Vodafonem.

A pokud evropská komisařka dohlížející na hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová nebude mít námitek, mohla by tato transakce vyvolat velice podobné konsolidace v Německu, Francii, Španělsku a v Británii.

Vývoj akcií Vodafone Group za posledních 5 let v Londýně:

Vestagerová v minulosti zablokovala dohody, které zužovaly počet hráčů že čtyř na tři, nebo k nim připnula velice tvrdé podmínky. Teď by ale dánská eurokomisařka podle některých náznaků mohla být shovívavější. Příkladem budiž její listopadová zmínka o nutnosti „interní flexibility“ při uvažování o konkurenci v sektorech, které během pandemie projevily svoji klíčovou úlohu, jako je právě ten telekomunikační. Falším signálem může být rozhodnutí evropského soudu, které zrušilo její rozhodnutí zablokovat britskou transakci tohoto druhu, starou zhruba čtyři roky.

Pro Vodafone a Iliad jsou výhody společně sdíleného osudu evidentní. Jejich italské divize by společně držely podíl 36 procent na trhu. Z nákladových synergií by mohly vytáhnout možná 645 milionů EUR ročně, což by odpovídalo zhruba 11 procentům tržeb, pokud si jako příklad vezmeme spojení společností Wind a 3 Italia z roku 2016. Tyto synergie Reuters počítá dokonce ještě před zohledněním všech výhod, které přinese větší síla v cenotvorbě. Sloučená skupina by jako celek mohla mít hodnotu přes 15 miliard EUR.

Pokud nepřijde stopa od evropské komisařky, mohlo by dojít z zemětřesení také na jiných přeplněných evropských trzích, jako jsou Německo, Francie nebo Británie. Podobně jako v Itálii tam operátor číslo čtyři nemá někdy ani 12procentní podíl na trhu, takže fúze s třetím hráčem by pro Brusel mohla být potenciálně schůdnější. Italský osud Iliady by tak ve fúzích a akvizicích mohl rozjet opravdu epický příběh.

Zdroj: Reuters