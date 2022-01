Víkendář: Optimismus ve vedení firem na desetiletých maximech, investiční odklon od Číny k USA

Optimismus ředitelů firem se nachází na desetiletých maximech. Tvrdí to průzkum společnosti PWC, o kterém na Bloomberg Markets hovořil její ředitel Bob Moritz a který se zaměřil na dvě základní otázky: Jaký je výhled pro globální ekonomiku a jaká je schopnost dané společnosti zvýšit v následujícím roce své tržby. Moritz na počátku rozhovoru uvedl, že vedení firem se stále drží optimismu i přesto, že korporátní sektor čelí řadě problémů a výzev počínaje problémy v dodavatelských řetězcích a konče třeba změnou ve způsobu práce, která je z nemalé části prováděna z domova namísto přímo ze zaměstnání.



Podle Moritze se ukazuje, že vedení firem se zvýšenou měrou snaží o kontakt se zákazníky. Přitom společnosti, kterým se to daří nejvíce, dosahují nejvyššího růstu. To může být dáno jejich rostoucím podílem na trhu či třeba větší schopností zvyšovat ceny, což je významné zejména v době, kdy stále přetrvávají tenze ve výrobních vertikálách a nákladové tlaky. Pozitivní je pak i výhled ředitelů firem týkající se dalšího pandemického vývoje.



Moritz míní, že velkou výzvou je pro korporátní společnost změna na trhu práce, kdy řada lidí odchází z pracovní síly a mnoho z nich také dává výpovědi a snaží se najít pracovní místo, které by jim lépe vyhovovalo jak po stránce mzdové, tak co se týče celkových podmínek v zaměstnání. Jde o oblast, které vedení firem nyní věnuje velkou pozornost stejně, jako je tomu u investic a celkového managementu volného toku hotovosti.



Co se týče geografického rozložení investic, Moritz zmínil probíhající odklon od Číny směrem k USA. V Asii mimo Čínu byl ale podle jeho slov znát velký optimismus týkající se hospodářského potenciálu tohoto regionu. Asie by také měla mít velký prostor pro zlepšení na straně výrobních vertikál v případě, že provede jejich digitalizaci a bude se více věnovat ESG. Na to totiž bude „čekat zbytek světa“. Menší společnosti přitom podle Moritze často cítí, že v této oblasti nejsou jejich kroky významné nebo nemají dostatečné zdroje na to, aby se vydaly touto cestou.



V souvislosti s blížícím se utahováním monetární politiky a růstem sazeb Moritz zmínil obecnou snahu firem o snižování nákladů a zejména takzvané zombie společnosti. Tedy ty, které tíží vysoká zadluženost, ale které byly schopné dál přežívat díky prostředí velmi nízkých sazeb. Takové společnosti budou podle Moritze v prostředí rostoucích sazeb zápasit s tím, aby zůstaly nad vodou. Nejen u nich ale bude hrát významnou roli management toku hotovosti, a to včetně plánování různých scénářů s ohledem na možný vývoj fiskální a monetární politiky a následně aktivity v celém světovém hospodářství.



Na závěr Moritz i v souvislosti se zvažováním různých scénářů uvedl, že pro úspěch bude rozhodující flexibilita a schopnost rychle jednat a reagovat na nově vzniklou situaci. A to jak na straně výrobních vertikál, tak na straně zákazníka. Na otázku, jaký vývoj očekávají v globální ekonomice v následujících 12 měsících, přitom o výrazném či mírném růstu hovořilo celkem 77 % tázaných, nejvíce to bylo v Indii (94 %), naopak v Číně jen 64 %.



Zdroj: Bloomberg Markets