IEA: Poptávka po plynu v Evropě letos asi klesne. Ruská produkce však bude rekordní

Poptávka po zemním plynu v Evropě letos patrně klesne, jeho vysoké ceny totiž zvyšují konkurenceschopnost uhlí pro výrobu elektřiny. Ve své čtvrtletní zprávě o trhu s plynem to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). V loňském roce se podle ní spotřeba plynu v Evropě zvýšila o 5,5 procenta na 552 miliard metrů krychlových. Růst poptávky po zemním plynu v Asii by pak mohl zpomalit.



V letošním roce IEA očekává V Evropě pokles poptávky po zemním plynu přibližně o 4,5 procenta na 527 miliard metrů krychlových, částečně v důsledku snížení spalování plynu v energetice. To by mohlo v porovnání s loňským rokem klesnout o šest procent.



"Očekává se, že výroba elektřiny z plynu bude klesat v souvislosti se výrazným rozvojem obnovitelných zdrojů energie. Vysoké ceny plynu nadále snižují jeho konkurenceschopnost vůči uhlí při výrobě elektřiny," uvedla agentura.



Ceny zemního plynu v Evropě a v Asii loni vystoupily na rekordní hodnoty, zatímco ve Spojených státech vzrostly na nejvyšší úroveň za posledních deset let. Přispěla k tomu snížená nabídka, nízké zásoby, výpadky infrastruktury a konkurence dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG).



Ceny uhlí v Evropě a v EU sice také stouply, ale za nárůstem cen plynu zaostaly. Z hlediska krátkodobých mezních nákladů tak je výhodnější využívat k výrobě elektřiny uhlí.



K tomu, že v Evropě i s nástupem nového roku přetrvávají zvýšené ceny zemního plynu přispívají nižší dodávky z Ruska spolu s obavami z přerušení dodávek v případě sankcí proti Rusku. Evropské země, které mohou přecházet mezi spalováním plynu a uhlí, tento stav motivuje k využívání uhlí.



Vysoké ceny plynu podle IEA přetrvají do poloviny roku. Pak by mohly klesnout, pokud se zlepší dostupnost dodávek.



Ruský export této suroviny do Evropy a Turecka se navzdory poklesu ve čtvrtém čtvrtletí za celý loňský rok zvýšil o čtyři procenta. Tok do Evropské unie se nicméně o tři procenta snížil. IEA podle Bloombergu v kvartální zprávě také předpověděla, že letos se ruská produkce plynu zvedne na nový historický rekord - 763 miliard kubíků (viz graf níže).

Vyšší produkce však neznamená automaticky vyšší export. Loni dosáhl ruská produkce rekordních 762,8 miliardy kubických metrů. Ruský exportní monopol Gazprom ale na svoje hlavní zahraniční trhy prodal jenom něco přes 185 miliard kubíků.



V Asii se poptávka po zemní plynu loni zvýšila o sedm procent, avšak letos se očekává zpomalení růstu na pět procent. Celkem by tak poptávka mohla činit asi 950 miliard metrů krychlových. Loni poptávka z Číny v souvislosti s oživením hospodářské aktivity vzrostla o 12 procent. Letos by se mohla zmírnit na osmiprocentní růst a dosáhnout 394 miliard metrů krychlových, zejména v důsledku zpomalení hospodářského růstu, vyšších dovozních cen a obvyklejšího sezonního počasí.



V Indii se poptávka po zemní plynu podle IEA letos zvýší o osm procent, loňský růst činil pět procent. V Severní Americe se loni zvýšila o 0,9 procenta a v letošním roce se předpokládá přibližně jednoprocentní nárůst na 1,1 bilionu metrů krychlových.

