Neutrální sazby v USA? Goldman Sachs je vidí kolem 2,5 %. Vyšší inflace může sazby poslat i nad ně

Další vývoj inflace v USA je zejména otázkou situace na pracovním trhu a v sektoru služeb. Na straně výroby zboží se ceny budou držet výš, ale inflace je o jejich změně a zde již výrazný posun nenastane, míní hlavní ekonom Jan Hatzius. Podle banky dojde letos ke čtyřnásobnému zvýšení sazeb, a to na konci každého čtvrtletí.



Brzdou ekonomickému růstu bude v USA fiskální politika, hospodářství se ale bude stále pohybovat nad trendem, mimo jiné díky oživení v sektoru služeb. Situace na trhu práce je ale napjatá a Fed proto bude pravděpodobně muset dál zvyšovat sazby, aby ekonomiku poslal blíže jejímu potenciálu a nedošlo k přehřívání trhu práce.



Jak bylo uvedeno, čeká letos zvyšování sazeb každé čtvrtletí, což by mělo být v souladu se současným očekáváním trhů. Hatzius k tomu ale doplnil, že riziko je posunuto směrem k vícenásobnému zvyšování sazeb a v následujících letech půjdou sazby dál nahoru. Podle ekonoma skončí nad 2,5 %. Následující graf ukazuje konsenzus ekonomů tak, jak by měl vypadat podle průzkumu Bloombergu:





Zdroj: Youtube



Do predikcí vývoje sazeb by měly promlouvat i odhady toho, jaká je výše sazeb neutrálních, které by ekonomiku neměly ani stimulovat, ani brzdit. Hatzius k tomu uvedl, že takové odhady se liší a promlouvá do nich řada proměnných. Fed míní, že neutrální sazby se pohybují kolem 2,5 % a reálné kolem 0,5 %. to podle ekonoma vidí podobně. Což znamená, že pokud se inflace bude držet něco nad cílem a trh práce bude i nadále napjatý, sazby mohou nakonec vzrůst mírně nad tuto hranici.



I situaci na trhu práce ovlivňují přechodné faktory, jako je finanční pomoc ze strany vlády. A Hatzius míní, že mzdové tlaky budou postupně polevovat. K tomu ekonom připomněl, že Fed má dvojí mandát a sleduje inflační cíl i cíl na straně zaměstnanosti. V současné době jejich naplnění zhruba odpovídá posunu ekonomiky na její potenciál a k tomu podle ekonoma nebude potřeba agresivního utažení monetární politiky. Zejména jestliže bude dál docházet k utahování celkových finančních podmínek tak, jako doposud.



Hatzius také míní, že je překvapivé, jak málo ovlivnil akciové trhy posun v rétorice a výhledu Fedu směrem k jestřábům. Vedle zvedání sazeb pak bude Fed snižovat velikost své rozvahy. Ekonom ale míní, že svou politiku bude centrální banka zakládat zejména na sazbách, k tomu se dá předpokládat, že finanční podmínky nebudou změnami v rozvaze výrazněji ovlivněny. Ze strany Fedu pak ekonom nečeká nějaká razantní jestřábí prohlášení, v tuto chvíli se ani nezdá, že by se rozhodl pro okamžité ukončení nákupů obligací tak, jak se o tom někdy spekuluje.



Zdroj: Bloomberg Markets