Období zvyšování sazeb Fedem se blíží. Jak si v těchto dobách vedly trhy historicky?

Americký akciový trh je křehký, inflace bují, Fed zahajuje utahování měnové politiky a podle jeho šéfa Jeroma Powella bude možná zvyšovat sazby na každém zasedání. Otázkou je, jak se tento koktejl promítne do trhu. MarketWatch se s touto otázkou obrací do historie a sleduje výkonnost trhu během období utahování i uvolňování měnové politiky. Jak ale ve svém sloupku upozorňuje Jiří Soustružník, je třeba brát tyto historické exkurzy s rezervou.



Během období zvyšování sazeb, do kterého pravděpodobně vstoupíme již v březnu, má trh spíše silný, a nikoli špatný výkon. "Zvedání sazeb, či alespoň jeho počátek se obvykle pojí sice s pozdější, ale stále růstovou částí cyklu a akcie ještě nemají chuť hledět tak moc dopředu, aby viděly útlum," píše ve svém článku Jiří Soustružník a dodává, že akciím nezáleží tolik na těchto sazbách, ale na těch dlouhodobých, a na jejich relativní výši k očekávanému růstu ekonomiky a zisků. Podíváme-li se na data Dow Jones od roku 1989, tak v dobách, kdy Fed zvyšuje sazby, je průměrný výnos u Dow Jones Industrial Average téměř 55 %, u S&P 500 je to 62,9 % a Nasdaq Composite má v průměru kladný výnos 102,7 %.

Snížení úrokových sazeb Fedem rovněž přináší silné zisky. DJIA v těchto obdobích v průměru vzrostl o 23 %, S&P 500 o 21 % a Nasdaq o 32 % (viz přiložená tabulka).

Zdroj: MarketWatch



Zatímco ke snižování úrokových sazeb dochází v obdobích, kdy je ekonomika slabá, ke zvýšení sazeb dochází, když je ekonomika z nějakého hlediska přehřátá. A to může být příčinou rozdílů ve výkonnosti akciového trhu během období snižování úrokových sazeb. Nyní je ovšem těžší, aby měl trh nadprůměrnou výkonnost, když ekonomika zažívá inflaci ve stylu 70. let.



Při krátkodobém pohledu na výkonnost na základě posledních třinácti poklesů, kdy index S&P 500 mezi zasedáními klesl nejméně o 5 %, byla následně podle Bespoke Investment Group „průměrná změna v dalším období mezi zasedáními zisk 1,38 %, zatímco medián je téměř dvojnásobný na 2,68 %“.





Podíl zisků trhu během těchto období je však nižší, pouze 59 % ve srovnání s 66,22 % za všechna zasedání.





Zdroj: MarketWatch, Patria