Proč se Američané vrhli na obchodování s akciemi, ale Evropa ne

Zatímco v USA došlo v posledních letech k mohutnému rozmachu retailového obchodování s akciemi, počet drobných investorů v evropských zemích zůstává na relativně nízkých číslech. Na CNBC zazněla řada názorů, které se tímto rozdílem zabývaly a snažily se jej nějak vysvětlit. Například podle jednoho hraje významnou roli penzijní systém evropských zemí, který je překážkou podpory retailového investování a Evropa pak v tomto ohledu zůstává nějakých dvacet let za USA. Jaké jsou další pohledy na věc?



CNBC poukázala na to, že americké domácnosti vlastní přímo či nepřímo asi 60 % amerického akciového trhu. Jak bylo zmíněno, americký penzijní systém přitom mnohem více spoléhá na úspory a investice jednotlivců, zatímco ten evropský přikládá výrazně větší roli státu či velkým finančním institucím. To v praxi znamená, že lidé v evropských zemích mají mnohem méně přímého kontaktu s akciovým trhem než Američané.



Ugo Bassi z Evropské komise pro CNBC k uvedenému dodal, že v Evropě může být také rozšířenější názor veřejnosti, podle kterého je přístup na finanční trhy omezený, a mají jej hlavně bohatí lidé. Změnu situace by tak v Evropě přinesla právě změna tohoto pohledu a důležitá je i důvěra, kterou musí lidé v kapitálové trhy a obchodování mít. To podle Bassiho znamená potřebu pravidel, která jsou dostatečně flexibilní, ale také dobře chrání drobné investory.



CNBC tvrdí, že v Evropě generují drobní investoři asi 5 – 7 % celkových zobchodovaných objemů akciových trhů, zatímco v USA to je přibližně 25 %, v Číně dokonce 60 %. V Evropě ale vzniká řada nových společností a obchodních platforem, které se „snaží udělat to, co v USA udělala společnost Robinhood.“ A v Evropě se začínají projevovat i deficity financování penzijních systémů, což může dohromady zvýšit zájem drobných investorů o akciové trhy.







Významnou roli v celém procesu může hrát i to, jak je obchodování retailových investorů financováno. CNBC v této souvislosti připomněla, že dříve musel takový investor obchodovat přes brokera, který si za své služby účtoval poplatky. Nové platformy své služby nezpoplatňují, zaplaceno dostávají od tvůrců trhu, kteří na svou činnost potřebují obchodní pokyny. Tyto platby se nazývají „payment for order flow“, PFOF.



PFOF podle některých názorů umožňuje investování i lidem a rodinám s nižšími příjmy, protože nahrazuje poplatky, které by jinak museli za své obchodování platit. CNBC ale dodává, že podle regulátorů jde o systém, který má svá rizika. Jak obchodní platforma, tak tvůrce trhu totiž nemusí mít na prvním místě zájem klienta. Evropa se pak k PFOF staví odmítavěji než američtí regulátoři. Podle CNBC je tak otázkou, zda vůbec může v Evropě dlouhodobě existovat firma, jako je americký RobinHood.



Akcie společnosti Robinhood jsou obchodovány na akciovém trhu a již delší dobu čelí negativnímu tlaku. Kevin Ryan z JMP Securities ale na CNBC hovořil o tom, že firma má řadu nových produktů a i když posledním výhledem zklamala, její potenciál je podle něj atraktivní. I proto, že společnost má v rozvaze 6 miliard hotovosti, a tudíž prostor pro atraktivní investice. Jim Cramer ale na CNBC řekl, že firma je v podstatě stále „jen aplikací“ a měla by se stát něčím víc.



Zdroj: CNBC