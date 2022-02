Nákupní horečka v sektoru videoher pokračuje, bitcoin má za sebou rudý měsíc a Komerční banka dostala novou cílovou cenu

Nákupní horečka v sektoru videoher pokračuje oznámením o převzetí amerického herního vývojáře Bungie. Bitcoin zakončil neradostný měsíc plný poklesů a dostala novou cílovou cenu od .

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +1,3 %, FTSE 100 +0,6 % a DAX +1,0 %.



drží na doporučení "overweight" a zvyšuje cílovou cenu na 1 290 Kč z předchozích 1 245 Kč.

Sony kupuje za 3,6 miliardy dolarů Bungie, amerického vývojáře videoher, který stojí za Destiny a Halo. Chce posílit svou stáj herních studií. Dohoda oznámená v pondělí společností Interactive Entertainment je třetí významnou akvizicí v oblasti videoher za poslední týdny. Akcie evropských herních tvůrců se proto dnes hýbat v reakci na toto oznámení. Analytik Jefferies Ken Rumph uvedl, že mezi jmény, které mohou reagovat, by mohly být Entertainment a CD Projekt.



Bitcoin má za sebou drsný měsíc lednových poklesů a je připomínku problémů „kryptozimy“ v roce 2018. Tato největší kryptoměna podle tržní hodnoty zaznamenala v lednu podle údajů sestavených agenturou Bloomberg jen asi tucet dní růstu, zbytek času se utápěla v poklesech. Utrpěla také další digitální aktiva, ethereum se od konce prosince propadlo zhruba o 26 %.



OPEC a jeho spojenci by měli tento týden schválit další mírné navýšení těžby ropy, ale opět mají potíže s dodáním všech dodatečných dodávek na přehřátý trh s ropou. Oživení spotřeby paliva po pandemii pokračuje rychlým tempem a ponechává koalici 23 zemí vedené Saúdskou Arábií a Ruskem dostatek prostoru pro zvýšení produkce. Ale jejím členům od Nigérie až po Rusko však dochází po letech škrtů a nedostatečných investic volná kapacita a mají tak problém svou produkci obnovit.

Britský premiér Boris Johnson čelí další vlně hněvu od svých vlastních konzervativců poté, co vyšetřování označilo pořádání večírků na Downing Street během karantény za „selhání vedení a úsudku“ vrcholných činitelů a kritizovala i „nadměrné“ pití. Londýnská metropolitní policie nyní vyšetřuje 12 uzavřených shromáždění ve vládních budovách, včetně Johnsonova vlastního bytu, a v pondělí uvedla, že prověřuje „více než 300 fotek a více než 500 stran informací“.



