Tržní hodnota Alphabetu se po výsledcích hospodaření blíží dvěma bilionům dolarů

Tržní hodnota americké společnosti Alphabet se po zveřejnění příznivých výsledků hospodaření za čtvrté čtvrtletí blíží dvěma bilionům dolarů (bezmála 43 miliard Kč). Mateřská firma Googlu by se tak přidala k elitnímu klubu firem a . Akcie Alphabetu dnes po obchodování na amerických trzích pokořily hranici 3000 dolarů.



Pokud si akcie tak vysoký růst udrží, zaznamenají nejvyšší denní nárůst od roku 2015, poznamenala agentura Reuters. Vymazaly by tak i ztráty z posledních dnů, které postihly všechny velké technologické firmy.

Kolem 16:00 SEČ titul přidával přes 8 procent na 2 979,4 USD za akcii. Vývoj za posledních pět let do úterý ukazuje graf níže:





Alphabet zvýšil ve čtvrtém čtvrtletí čistý zisk meziročně o více než třetinu na 20,6 miliardy dolarů. Čtvrtletní tržby překonaly očekávání, a to díky tomu, že reklamní, cloudové i hardwarové aktivity podniku ve vánočním období těžily z růstu internetového prodeje. Firma zároveň oznámila, že chystá štěpení svých akcií, a to v poměru 20 ku jedné. To znamená, že s ohledem na současnou tržní cenu pak investor nezaplatí za jednu akcii Alphabetu 3000 dolarů, ale pouze 150 USD.

Vypadá to tak, že Nasdaq si minimálně o den natáhne nejlepší sérii za poslední dva roky, neboť matka Googlu dokázala, že...

Podniky provádějí štěpení akcií, aby přilákaly více akcionářů. Příliš vysoká cena jedné akcie může drobné akcionáře odradit, pokud nemají brokera, který nabízí i zlomky akcií. "Říkali jsme si, že to dává smysl," citovala agentura Bloomberg finanční ředitelku Alphabetu Ruth Poratovou.

Podle Bloombergu by se Alphabet díky štěpení akcií mohl také snáze dostat do Dow Jonesova indexu. Cena jedné akcie Alphabetu nebyla tak nízko od roku 2015, podotkl Bloomberg.



Před několika měsíci rozštěpily své akcie i firmy a . Jinak se ale štěpení akcií v posledních letech z amerického akciového trhu téměř vytratilo. V roce 2019 nastala pouze dvě štěpení akcií, zatímco v letech 2006 a 2007 jich v rámci indexu S&P 500 bylo 47.



Krok Alphabetu zvyšuje podle Bloombergu tlak na . O štěpení akcií největšího internetového prodejce na světě se spekuluje už dlouho. je jednou ze sedmi společností v hlavním akciovém indexu S&P 500, jejich akcie se obchodují za více než 1000 dolarů. S výjimkou Alphabetu je z nich největší.