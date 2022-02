Moneta s lepším výhledem a Amazon - aspirant na zápis do dějin. Evropské akcie asi otevřeou v plusu

Výsledky Amazonu pomáhají do zeleného americkým technologickým futures, pozitivní začátek obchodování se ale rýsuje i v Evropě. Svoje výsledky oznámila kromě jiných také tuzemská banka Moneta, která na úrovni čistého zisku za čtvrté čtvrtletí překonala odhad trhu a zlepšila prognózu čistého zisku pro celý tento rok.

Analytici Patria vnímají výsledky Monety celkově jako lepší proti očekáváním, na čemž se podílely silnější jádrové výnosy, zdravý objem v byznysu a konstruktivní prognóza pro 2022. To vše by dnes mohlo hrát akciím do karet, napsali v rychlém ranním výhledu.

Futures na Nasdaq 100 přidávají +1,9 procenta, futures na S&P 500 +1,1 procenta a indexu Dow Jones futures indikují nárůst o 0,5 procenta. Futures na hlavní evropské akciové indexy (DAX, FTSE 100) jsou zhruba 0,5 v zeleném. Indexu Euro Stoxx 50 futures napovídají nárůst o 0,6 %.

Internetový obchod včera společnosti Meta ukázal, jak se to dělá. Pokud 14procentní nárůst v prodlouženém obchodování vydrží i do dnešního konce řádného úvodu na Wall Street, zvedne se tržní hodnota společnosti o skoro 200 miliard dolarů. To by byl největší denní zisk v historii amerického akciového trhu. Právě Meta včera vstoupila do dějin také – za jediný den ztratila na hodnotě 251 miliard dolarů. V prodlouženém obchodování se včera dařilo i společnosti Snap, což investorům mohlo trochu uklidnit pocuchané nervy v technologickém sektoru.

Eurodolar se ráno obchoduje na 1,146 EURUSD s mírným růstem na straně eura. Česká koruna se po zasedání ČNB drží k euru na 24,356 za euro.

V kalendáři bychom dnes upozornil na lednový vládní report z amerického trhu práce, který očekává přírůstek 125 000 pracovních míst. Sledovat by se ale mohla i změna průměrné mzdy, která nabídne střípek do mozaiky amerických inflačních tlaků.

Pozitivní zprávou na ráno mohly být německé průmyslové objednávky, které v prosinci vzrostly meziročně o 5,5 procenta a na meziroční i meziměsíční úrovni výrazně překonaly tržní odhady.

Ropa si zřejmě zapíše sedmý týdenní zisk za sebou. Geopolitické napětí, mrazivé počasí v USA a strach z rychle se utahujícího trhu zvedá cena černého zlata takovou měrou, že barel americké ropy WTI dorazil na nové sedmileté maximum u 91 dolarů za barel a za celý týden by mohl zažít nárůst o více než 4 procenta.