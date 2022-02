Meta pohrozila stažením služeb Facebook a Instagram z Evropy

Americká společnost Meta Platforms pohrozila, že své služby a Instagram stáhne z Evropy, pokud nebude moci přenášet data uživatelů na servery ve Spojených státech. Firma to uvedla v podrobných záznamech o hospodaření, které předložila americké komisi pro cenné papíry.



Evropské regulační orgány v současné době upravují nařízení o způsobu předávání evropských údajů přes Atlantik. Soudní dvůr Evropské unie v červenci 2020 označil za neplatnou dohodu EU a Spojených států, která umožňovala firmám předávat osobní údaje evropských uživatelů do Spojených států.



Meta uvedla, že pokud by se nemohla spolehnout na nové nebo stávající dohody o přesunu dat uživatelů, pak by "pravděpodobně nemohla v Evropě nabízet řadu svých nejvýznamnějších produktů a služeb, včetně Facebooku a Instagramu".



Evropská komise (EK) zintenzivnila jednání s Washingtonem, sdělil dnes agentuře Bloomberg její mluvčí. Jednání podle něj ale "vzhledem ke složitosti projednávaných otázek a nutnosti najít rovnováhu mezi ochranou soukromí a národní bezpečností vyžaduje čas".



"Pouze dohoda, která bude plně v souladu s požadavky stanovenými soudem EU, může zajistit stabilitu a právní jistotu, kterou zúčastněné strany na obou stranách Atlantiku očekávají," dodal mluvčí.



V srpnu 2020 irský úřad pro ochranu osobních údajů (IDPC) rozhodl, že používání standardních smluvních doložek společností při zpracování evropských údajů je v rozporu s GDPR, tedy s pravidly pro ochranu osobních údajů, a mělo by být pozastaveno. Konečné rozhodnutí by mělo padnout v první polovině letošního roku.



Úřady pro ochranu osobních údajů stále častěji kontrolují tento druh dodatečných bezpečnostních opatření, která umožnila společnostem posílat data tam a zpět bez nové smlouvy, řekl Patrick Van Eecke ze společnosti Cooley. "Nepřekvapuje mě, že podniky mimo Evropu přehodnocují, zda má smysl nadále nabízet služby na evropském trhu, protože už nezbývá mnoho možností," dodal.



Není to poprvé, co Facebook pohrozil zákazem svých služeb. Před rokem uživatelům a mediálním firmám v Austrálii zablokoval sdílení a prohlížení zpravodajského obsahu. Reagoval tím na tehdy chystaný zákon, kterým má přimět digitální platformy, jako je Google nebo Facebook, aby platily mediálním podnikům za využívání jejich zpravodajského obsahu.

(Zdroj: čtk, SEC, Bloomberg)