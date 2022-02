Spotřebitelé zůstávají při svých nákupech nadále obezřetní (komentář Petra Dufka)

Že v ČR neprobíhá žádný nákupní boom, potvrdila už i prosincová čísla z maloobchodu. Oproti listopadu se tržby po očištění snížily o jedno procento, meziročně byly vyšší jen o 2,8 %. Důvodem je nepochybně vysoká inflace, nebo přesněji rychle rostoucí náklady na bydlení, které spotřebitele nutí nakupovat s rozvahou. Pro úplnost je třeba dodat, že jde o čísla po sezónním a kalendářním očištění.



S výjimkou internetových obchodů byly prodeje téměř ve všech obchodech meziměsíčně slabší. Ukazuje se tak, že obliba nakupování z domova přetrvává i v době, kdy jsou „kamenné“ obchody otevřené bez výraznějších omezení. Pohodlnost nákupů, široká nabídka, a především pak možnost jednoduše srovnávat ceny přihrává internetovým obchodům stále nové zákazníky. Za poslední tři roky se totiž tržby internetových obchodů zvýšily reálně o 77 %, za posledních pět let o 161 %.





Umírněný růst poptávky potvrzují nejenom výsledky z posledních měsíců, ale i celoroční výsledky obchodníků. Tempo růstu reálných tržeb obchodníků totiž dosáhlo jen 4,4 %. Když pomineme výjimečný rok 2020, kdy do výsledků promluvily lockdowny, šlo o nejpomalejší růst reálných tržeb od roku 2014.



Vyšší tržby mohli počítat obchodníci s elektronikou nebo vybavením domácností, slabé zůstaly naopak u prodejců oblečení a obuvi. Ti se totiž z koronavirového roku 2020 příliš nevzpamatovali ani v loňském roce a jejich prodeje tak i nadále zůstaly hluboko pod úrovní roku 2019. Není přitom bez zajímavosti, že zrovna ceny oblečení a obuvi u nás rostly mnohem rychleji než v ostatních zemích EU.



Vyhlídky pro rok 2022 nejsou z pohledu maloobchodu příliš povzbudivé. Vysoká inflace se nepochybně podepíše na ochotě spotřebitelů nakupovat, a proto minimálně v první polovině roku bude muset obchod počítat s reálným poklesem tržeb. O co více lidé zaplatí za bydlení, o to méně jim zůstane na útraty. Asi těžko lze předpokládat, že by tak rychle – jako porostou ceny – rostly v první půlce roku i mzdy.