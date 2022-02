Na pražskou burzu chce vstoupit první SPAC ve střední a východní Evropě

V loňském roce oznámený plán prvního investičního konceptu SPAC na pražské burze byl dnes uveden do života. První SPAC ve střední a východní Evropě pod názvem WOOD SPAC One cíluje na získání částky v rozmezí od několik stovek milionů až do 1 miliardy korun. Upisovací období je plánováno od 10. února do 1. dubna 2022. Minimální částka k úpisu činí 250 200 Kč. Investice je povahy pro zkušené investory s alespoň střednědobým investičním horizontem 3 až 5 let, uvádějí tvůrci.

„Pražská burza je vůbec první v regionu CEE, která na svůj trh SPAC přijme. Jsem rád, že českým investorům umožníme vyzkoušet si tento typ investice. Burze může tento zjednodušený způsob vstupu na trh v budoucnu přinést celou řadu zajímavých emisí. ” říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

SPAC je společnost založená čistě za účelem akvizice firem a slouží ke zrychlenému uvedení společnosti na burzu. Z počátku se jedná o „prázdnou” veřejně obchodovatelnou společnost, která v okamžiku uvedení na burzu nevyvíjí žádnou vlastní aktivitu. Vydáním akcií získá taková společnost kapitál pro akvizici privátně vlastněné společnosti, kterou považuje za perspektivní.

„Přicházíme s unikátní příležitostí podílet se na historicky prvním SPAC úpisu na pražské burze a investovat tímto způsobem do rostoucí společnosti v atraktivním sektoru. Jde o akciový produkt s potenciálem atraktivního zhodnocení a zároveň s možností spolurozhodovat o investici,” uvedl Vladimír Jaroš, jeden ze sponzorů transakce a CEO WOOD & Company. Právní poradenství na projektu zajišťuje advokátní kancelář KLB Legal. „Využili jsme vlastní znalosti a zkušenosti z řady českých i zahraničních burzovních transakcí. I přesto byl SPAC výzva – v Česku je tato právní konstrukce úplnou novinkou. Věřím, že otvíráme novou cestu, jak přemýšlet o burze,“ říká JUDr. David Kuboň, managing partner v KLB Legal.

Svým profilem je SPAC podobný investicím ve stylu „private equity“ s tím rozdílem, že akcie a warranty SPACu budou od okamžiku IPO obchodovány na pražské burze. WOOD SPAC One obdržela od ČNB formální schválení prospektu. Záměrem je upsat kapitál v rozmezí od několika stovek milionů do 1 miliardy korun. Úpis bude zahájen 10. února a potrvá do 1. dubna 2022. Samotné uvedení společnosti burzu je plánováno na 11. dubna 2022. Minimální objem investice v rámci úpisu činí 250 200 Kč, dle tvůrců projektu je pro zkušené investory s nejméně střednědobým investičním horizontem (3-5 let).

Po ukončení úpisu bude následovat dvouleté období hledání vhodné společnosti, ve které bude snahou získat významný minoritní podíl výměnou za růstový kapitál určený na geografickou expanzi nebo další rozvoj obchodních aktivit společnosti. Následně bude identifikovaný subjekt představen akcionářům SPAC entity, kteří budou o navržené akvizici hlasovat. Pokud bude transakce akcionáři schválena, dojde k akvizici a uvedení cílové společnosti na burzu. V opačném případě se peníze investorům vrátí zpět a SPAC entita zanikne.

Na západních trzích proběhla v roce 2021 prostřednictvím SPAC zhruba polovina vstupů nových emisí na burzu.