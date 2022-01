Co je krach na burze a co se děje na trzích teď

Americký akciový index DJIA právě zažil největší týdenní ztrátu od října 2020. Jeho širší kolega S&P 500 a Nasdaq Composite zaznamenaly svůj největší týdenní propad na procenta od března 2020. Výnosy amerických dluhopisů v posledních týdnech dramaticky narůstaly a někteří Američané si už začali googlovat, jestli je to krach na burze. Server MarketWatch se zeptal analytiků a nabízí odpovědi.

Podle investičního ředitele ve společnosti Infrastructure Capital Management Jaye Hatfielda teď o krachu na trhu mluvit nelze, soudě tedy podle jeho vlastní definice krachu na burze. Expert ho definuje jako minimálně 50% propad aktiv, který se může odehrát buď náhled, něbo v průběhu roku. Aktuální propad na akciovém trhu tedy jeho definici krachu nesplňuje, akcie jsou ale v „křehkém stavu“.

Americká ekonomika má nakročeno do jiného režimu, pokud jde z hlediska měnové politiky a jejího souboje s následky pandemie a vyšší inflací. Taktikou americké centrální banky v boji s inflací je odebrat z trhů likviditu za stovky miliard dolarů. Jí byl trh zaplaven, když na něj během koronavirové krize proudily peníze od Fedu a americké vlády v podobě fiskálních stimulů. Nejistota ohledně hospodářského růstu a vidina vyšších úrokových sazeb teď nutí investory k tomu, aby přecenily akcie technologických firem a silně rostoucí akciové tituly, kde je ocenění obzvláště spojené se současnou hodnotou jejich toku hotovosti. K pesimistickému tónu ale přispívají také zahraniční události, jako je napětí mezi Ruskem a Ukrajinou, americko-čínské vztahy nebo nepokoje na Blízkém východě.

Technologický Nasdaq Composite vstoupil minulou středu do korekce, kterou mu přinesl propad o minimálně deset procent z jeho vrcholu z 19. prosince. To také odpovídá nejběžněji používané definici pro korekci na Wall Street. V pátek už Nasdaq Composite ztrácel na svůj listopadový vrchol zhruba 14 procent a posouval se do takzvaného medvědího trhu. Ten se technicky popisuje jako propad o minimálně 20 procent z nedávného vrcholu.

Korekce u hlavních amerických akciových titulů:

Index Dow Jones stál na konci pátečního obchodování zhruba 6,9 procenta pod svým historickým maximem ze 4. ledna. Ke korekci mu zbývalo ještě 3,11 procentního bodu.

Dnes americké akciové trhy v podání trojice hlavních indexů otevřely opět poklesem. Index DJIA klesal po otevření o 1,3 procenta, S&P 500 o -1,5 procenta a Nasdaq Composite o -1,9 procenta. Index S&P 500 následně svoje ztráty prohloubil, na svoje rekordní maximum ze závěru obchodování z 3. ledna po necelé půhodině od otevření ztrácel desetinu a i on byl na prahu korekce.

Investorům budiž odpuštěno, pokud si myslí, že trhy umí chodit jenom nahoru. Americké trhy sice během pandemie projevily značnou houževnatost, pěti a více procentní propady jsou ale jinak na Wall Street běžnou věcí, napsal také server. Podle Sama Stovalla, investičního ředitele v CFRA, jde nyní na trhu o „velice obvyklý propad“.

„Je to krach? Ne. Ale je to průměrný propad,“ řekl o víkendu serveru MarketWatch. Důležité je však podle něj vědět, že trhy se po propadech dokážou velice rychle vyšvihnout zase nahoru. Indexu S&P 500 zabere v průměru 135 dní dostat se z vrcholu do korekce a jenom 116 (v průměru), než tuto ztrátu neutralizuje, ukazují data od druhé světové války. Propad ale mohou umocnit i sezónní faktory – i třeba takové, je druhý rok mandátu amerického prezidenta.

Co dělat jako investor?

Nejlepší strategií během propadů může být žádnou strategii nemít, to ale záleží na ochotě investorů snášet riziko a na jejich investičním horizontu, podotýká MarketWatch. Třeba Jay Hatfield ale poukazuje na defenzivní sektory, jako jsou zboží každodenní spotřeby, utility a energetiku, které často přinášejí zdravé dividendy. Propady na trzích nicméně "otřásají důvěrou investorů a mají sklon způsobit další výprodeje," uvedl také Hatfield.

Podle Michaela Wilsona, analytika , klonícího se spíše k tržním medvědům, má trh ještě kam padat. „Zima je tu,“ napsali podle Bloombergu analytici v komentáři. „Sledovali jsme PMI a rozsah revizí ziskovosti, abychom se podívali, kdy už pokles začne narážet na dno, ten má ale podle našeho pohledu ještě kam jít,“ domnívají se analytici . „Na optimismus je ještě moc brzy.“

Obavou podle nich je, že štafetu v tom, co tlačí trhy níže, převezme po politice Fedu obava ze zpomalování ekonomiky.

Následující graf ukazuje, že nad dvousetdenní klouzavým průměrem se pohybuje jenom polovina z akcií S&P 500:

Zdroje: MarketWatch, Bloomberg