Vodafone odmítl nabídku Illiad. Ta za jeho italské aktivity nabídla 11 mld. eur

Britský operátor Vodafone odmítl předběžnou nabídku francouzské telekomunikační skupiny Iliad, která za jeho italské aktivity nabídla přes 11 miliard eur (267,6 miliardy Kč). Vodafone své rozhodnutí odůvodnil tím, že "není v nejlepším zájmu investorů". Informoval o tom dnes list Financial Times.



Šéf Vodafonu Nick Read se dříve vyslovil pro konsolidaci některých rozdrobených evropských telekomunikačních trhů. Podíl v britské společnosti na konci ledna zvýšil aktivistický investor Cevian Capital, který usiluje o strukturální proměnu operátora. Read je také pod tlakem, aby zlepšil hospodářské výsledky.



Skupina Iliad vstoupila na italský trh teprve v roce 2018 a v současnosti je čtvrtým největším mobilním operátorem v Itálii se zhruba desetiprocentním tržním podílem. Vodafone měl podle dat italského telekomunikačního regulátora Agcom loni ve třetím čtvrtletí na italském trhu se službami pro mobilní telefony podíl kolem 24 procent. Lídrem je firma .



Zakladatelem a většinovým vlastníkem skupiny Iliad je francouzský miliardář Xavier Niel. Nabídka na převzetí italských aktivit Vodafonu je podle listu Financial Times známkou toho, že Niel se nevzdává svých ambiciózních plánů na expanzi podniku.



Makléřská společnost Capital hodnotu italských aktivit Vodafonu odhadla pouze na 6,9 miliardy eur, upozornil deník Financial Times. To je více než pětinásobek letošního očekávaného hrubého provozního zisku (EBITDA). Odmítnutá nabídka představuje jeho sedminásobek.