Rozbřesk: Vyšší americká inflace = březnový růst sazeb o 50 bps

Americká lednová inflace nakonec opět trhy překvapila vyšším číslem a vzrostla na 7,5 % (jádrová na 6 %) - nejvyšší úrovně za poslední čtyři dekády. Nedá se sice říct, že inflace překvapila vyšším číslem “na celé čáře”. Rychlý meziměsíční růst však zaznamenaly kategorie, které mají největší “setrvačnost” (rychle neodezní) - tedy zejména nájmy a zdravotnické služby. Inflační vrchol máme proto v USA stále před sebou (pravděpodobně v únoru těsně pod 8 %) a pokud se nic mimořádného nestane, bude složité vidět americkou inflaci do konce roku pod 4 %.



Na inflační čísla prakticky bezprostředně reagoval James Bullard z Fedu, který bude podle svých slov prosazovat růst sazeb o 50 bps v březnu s tím, že by Fed měl podle jeho názoru do července zvýšit sazby alespoň o 100 bps. Navíc připustil, že by měl Fed zvyšovat i růst sazeb mezi jednotlivými zasedáními.



Právě tato věta pravděpodobně v kombinaci s vyšší inflací nastartovala další výrazný výprodej amerických dluhopisů - desetiletý výnos vzrostl o 9 bps a prorazil hranici 2 %, zatímco dvouletý dokonce o 23 bps (na 1,6 %). Takto silné pohyby a strach z Fedu dopadly negativně na akciový trh, který se v USA propadl o více než 1,5 %.



Ve světle posledních událostí je náš dosavadní výhled na Fed až příliš opatrný. Je pravděpodobné, že Fed po posledních inflačních číslech zvedne sazby v březnu o 50 bps - poprvé od roku 2000. A navíc bude pak pravděpodobně minimálně v prvních třech kvartálech zvyšovat sazby na každém dalším zasedání…, uvidíme, jak nakonec vysoká inflační čísla a jestřábí Fed zvládne “strávit” Christine Lagardeová v ECB.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se v průběhu čtvrtečního obchodování mírně ztrácela a chvíli testovala dokonce hranici 24,40 EUR/CZK, pod kterou se ovšem velmi rychle zase odpoledne vrátila. O dalším směru koruny může už v pondělí ráno rozhodnout česká inflace, která se může dostat až k devítiprocentní hranici, případě překvapit ještě vyšším výsledkem. Půjde zároveň o první test aktuální prognózy ČNB, který napoví, zda je už centrální banka se sazbami na vrcholu nebo jestli třeba ještě budou muset centrální bankéři sáhnout k nějakému jemnému doladění. Trh kalkuluje ještě možná s čtvrtprocentním zvýšením sazeb, nicméně na kolik jsou tato očekávání adekvátní, se ukáže v pondělí v devět hodin.



Zahraniční forex



Eurodolar má za sebou velice volatilní seanci. Nejprve se mu úplně nedařilo ocenit vyšší americká inflační čísla. Na druhou stranu raketový růst krátkých výnosů ve finále pomohl dolaru zabodovat a ten se dostal pod 1,14 EUR/USD. S jestřábím Fedem v zádech má sice dolar na své straně silné plusové body, na druhou stranu americké krátké výnosy jsou již relativně vysoko a potenciál “překvapit” má v tuto chvíli spíše ECB.